Кравец объяснила, почему Диброва оставит фамилию мужа: "Никто не помнит, что она была Наградовой"

Певица Алена Кравец в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала возможность того, что бывшая жена шоумена Дмитрия Диброва откажется от его фамилии. Она считает это маловероятным.

Почему Диброва оставит себе фамилию мужа

Кравец дала понять, что Полина неплохо зарабатывает на своем имени. Ведь у нее есть свой бизнес — женский клуб рублевских жен. И членство в нем стоит немалых денег.

"Дибров никогда не говорил, что хочет лишить Полину чего-то. Она — мать его детей, и он с уважением к ней относится даже после развода и этого скандала с изменой. И Полина не станет менять фамилию. Дибров, Диброва — это бренд. Успешно капитализируемый. Никто не помнит, что она до брака была Наградова. А фамилия Диброва открывает ее много дверей и возможностей. Кстати, никто из бывших жен Диброва после развода не стал менять фамилию — все остались Дибровыми", — уточнила Кравец.

Почему Дибров устроил истерику

Ранее шоумен потерял контроль над собой, услышав вопрос от журналистов по поводу возможной любовницы. Все это Дмитрий назвал домыслами и враньем, заявив, что у него нет на примете женщины, которая бы его взволновала. Дибров не скрывает, что тяжело переживает развод с Полиной. И пока не готов вступать в новые отношения и уж тем более жениться.

На публике телеведущий появляется исключительно с детьми. Его стали чаще видеть со страшим сыном — 16-летним Александром, который так же, как и его отец, увлекается музыкой. Возможно, шоумен решил сконцентрироваться на своем отцовстве.

