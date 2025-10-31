Полина Диброва отреагировала на намерения бывшего мужа: "Защищает свою фамилию"

Полина Диброва в личном блоге опубликовала видеообращение. В нем она высказала свою точку зрения по поводу намерений Дмитрия Диброва запретить ей носить его фамилию. Что же Полина думает об этом?

Полина Диброва попросила не ссорить ее с бывшим мужем

Полина Диброва сейчас находится в путешествии по Африке. Но она зорко следит за тем, что происходит дома. Полина, конечно же, читала о том, что экс-супруг хочет лишить ее права носить его фамилию.

Она попросила, чтобы ее уже оставили в покое. В том, что Дмитрий Дибров после развода ведет себя таким образом, Полина не видит ничего страшного. Она считает, что это даже круто.

"Что вы еще хотите? То, что мужчина защищает свою фамилию, фамилию своих детей и будущих внуков, — это круто", — сказала Полина Диброва в видеообращении.

Полина призвала всех посмотреть интервью ее мужа. По ее словам, там есть много интересного, чему стоит поучиться. А еще Полина пообещала, что сама расскажет о предстоящей свадьбе.

"Я обязательно расскажу, как только что-то случится по-настоящему", — добавила Полина Диброва.

Что случилось

Дмитрий Дибров в интервью объявил, что намерен запретить бывшей жене носить его фамилию. В сочетании с именем Полины она стала 'символом провинциального адюльтера'. Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org заявила, что требования Диброва вполне логичны и понятны. По мнению Штурм, Полина должна отвечать за то, что 'сделала ставку на другую лошадь'.

Адвокат Полины Дибровой дала понять, что ее подзащитная не будет держаться за фамилию бывшего мужа. Полине очень нравится ее девичья — Наградова.

А вы как считаете, Полина расстанется с фамилией Диброва или нет? Ответьте в комментариях.