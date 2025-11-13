Кравец — о доме, который Дибров продает за 570 млн рублей: "Там все было сделано, чтобы молодая жена была счастлива"

Светская львица, актриса и певица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org указала причину, по которой Дмитрий Дибров решил продать виллу 'Полина'. Кравец считает, что Диброву там все напоминает о молодой красавице-жене. Терпеть такие мучения он не в состоянии.
Почему Дибров продает виллу 'Полина'?
По мнению Алены Кравец, Дмитрий Дибров решил расстаться с особняком из-за развода. Ему одному такой огромный дом попросту не нужен. Ведь он обустраивал его для Полины и детей.
"Дмитрий называл этот дом 'Барби-хаус', и там все было сделано, чтобы молодая жена была счастлива. По ее вкусу и отделка, и наполнение. Но она сбежала к другому, в дом по соседству. И теперь Диброву тяжело там находиться без Полины. Ведь все напоминает об их любви и годах счастья. Да и не нужен Диброву, которому на днях стукнет 66, такой огромный дом. Я сама хозяйка большого дома на Рублевке и знаю, каково его содержать в надлежащем порядке", — сказала Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org.
Дибров просит за дом довольно крупную сумму. Он оценил недвижимость в 570 млн рублей. По словам Кравец, это адекватная цена.
"Я знаю, что за 1200 квадратов телеведущий хотел бы выручить 570 млн рублей. Это нормальная цена — в деревне Лапино, где находится поместье, есть дома и дороже", — заключила Алена Кравец.
Алена Кравец. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Когда Дибров выставил дом на продажу
О том, что Дмитрий Дибров решил продать виллу, названную в честь бывшей жены 'Полина', стало известно на днях. Адвокат Диброва Добровинский уточнил, что телеведущий избавляется от недвижимости не из-за развода. Он просто устал постоянно ездить за город после работы.
Теперь Дибров больше времени проводит в Москве. У него много съемок. А большой дом ему стал попросту не нужен.
В сентябре этого года Дмитрий Дибров и его жена Полина официально развелись. Причиной стал адюльтер Полины с соседом, бизнесменом Романом Товстиком.
Но сейчас стало понятно, что и сам Дибров небезгрешен. В Сети появились кадры, на которых он предстал в расстегнутых брюках и в сопровождении дамы. Видео было записано летом, когда телеведущий еще состоял в браке.
