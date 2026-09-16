«Если людям нравится, когда их за деньги матерят»: Юлиан прокомментировал выходку Ромы Зверя

Певец Юлиан прокомментировал для Teleprogramma.org скандальную выходку Ромы Зверя. Он не остался в стороне от обсуждения резонансного инцидента и высказался предельно прямо. Для артиста подобное поведение на сцене — абсолютный нонсенс: он убежден, что уважение к зрителю должно быть безусловным.

Юлиан подчеркивает, что сам всегда относился к публике с большой теплотой.

«Для меня это вообще все нонсенс. Я люблю своих зрителей, уважаю и считаю, что ни при каких вариантах артист не должен ни хамить, ни грубить, ни материться, тем более», — высказался Юлиан.

В его понимании сцена — это пространство диалога и благодарности, а не площадка для выплеска раздражения.

Говоря о возможных последствиях для артиста, Юлиан уходит от идеи внешнего наказания и делает акцент на личной ответственности: по его мнению, вопрос здесь лежит в плоскости совести и личного выбора. При этом он оставляет решающее слово за зрителями: именно публика, по словам певца, и есть главный судья.