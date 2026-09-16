«Если людям нравится, когда их за деньги матерят»: Юлиан прокомментировал выходку Ромы Зверя

Певец Юлиан прокомментировал для Teleprogramma.org скандальную выходку Ромы Зверя. Он не остался в стороне от обсуждения резонансного инцидента и высказался предельно прямо. Для артиста подобное поведение на сцене — абсолютный нонсенс: он убежден, что уважение к зрителю должно быть безусловным.
Юлиан подчеркивает, что сам всегда относился к публике с большой теплотой.
«Для меня это вообще все нонсенс. Я люблю своих зрителей, уважаю и считаю, что ни при каких вариантах артист не должен ни хамить, ни грубить, ни материться, тем более», — высказался Юлиан.
В его понимании сцена — это пространство диалога и благодарности, а не площадка для выплеска раздражения.
Говоря о возможных последствиях для артиста, Юлиан уходит от идеи внешнего наказания и делает акцент на личной ответственности: по его мнению, вопрос здесь лежит в плоскости совести и личного выбора. При этом он оставляет решающее слово за зрителями: именно публика, по словам певца, и есть главный судья.
Певец Юлиан. Фото: Светлана Терещенко / News.ru / Global Look Press
«Вообще на совести артиста это должно оставаться. С другой стороны, если зритель такое прощает… Если людям нравится, когда их за деньги матерят, тогда как бы они могут и дальше ходить на такие концерты», — резюмировал Юлиан.
В этой фразе звучит и горькая ирония, и принципиальная позиция: артист не должен терять достоинство ради сиюминутной реакции зала, а зрители, в свою очередь, голосуют рублем — и именно этот «голос» в конечном счете формирует правила игры на сцене.
Напомним, некрасивая история произошла 12 сентября 2026 года в «Лужниках» — на фестивале «Энергия спорта». Коллектив «Звери» выступал первым в программе, а за ним на сцену должен был выйти Егор Крид.
В разгар исполнения популярного трека «Девочки, мальчики танцуют» Рома Зверь (Роман Билык) резко прервал пение, снял наушники, отступил от микрофона и в порыве сильных эмоций обрушился на публику, не стесняясь в выражениях. Согласно публикациям и разборам в социальных сетях, Рома ругался матом и обозвал часть зрителей «баранами».
Ранее инцидент с Ромой Зверем для Teleprogramma.org комментировала певица Наталья Гулькина. Нецензурную брань Ромы она назвала вопиющим безобразием, при этом уточнив, что все иногда позволяют себе бранные словечки в порыве эмоций.гул
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