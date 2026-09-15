«Мы все иногда позволяем себе»: Наталья Гулькина высказалась о нецензурной брани Ромы Зверя на сцене

Скандал вокруг поведения Ромы Зверя на концерте продолжает вызывать бурные обсуждения. Свое мнение по этому поводу в беседе с Teleprogramma.org высказала певица Наталья Гулькина. Артистка не скрывает: для нее подобная манера общения со зрителями на сцене категорически неприемлема.

С одной стороны, Гулькина признает, что в жизни каждый может сорваться и в порыве эмоций употребить крепкое словцо.

«Мы все иногда себе позволяем словечки, так сказать, матерные. Ну, это может быть сгоряча», — сказала Гулькина.

Но, по ее убеждению, сцена — совсем другая история. Артист, стоящий перед публикой, не просто исполняет песни — он в каком‑то смысле задает тон, формирует вкусы и даже воспитывает зрителя. И потому грубая лексика здесь недопустима.

«Когда ты стоишь на сцене, ты, собственно говоря, воспитываешь публику своими песнями. Ну, и как можно материться? Я считаю, что это вопиющее безобразие, и как‑то это должно быть наказано, поставлено на вид», — считает Наталья Гулькина.

При этом певица понимает, почему часть публики воспринимает такое поведение спокойно. Она проводит параллель с другими исполнителями, в чьем творчестве ненормативная лексика стала почти визитной карточкой — например, с Сергеем Шнуровым или Инстасамкой. Молодежь слушает этих артистов, и для определенной аудитории подобная подача — норма.

Гулькина делится личным и довольно тревожным наблюдением: несколько лет назад, когда ее дочь училась в школе, певица пришла туда и была шокирована тем, как свободно дети используют ненормативную лексику — прямо в коридорах, не стесняясь ни учителей, ни взрослых.

«Дети не разговаривают на нормальном языке. Они просто общаются на матерном языке. Это жуть. И они не стесняются ни педагогов, никого», — добавила артистка.

По мнению Гулькиной, именно из‑за такой размытой границы в восприятии мата некоторые артисты пытаются стать «своими» для публики: мол, если я ругаюсь, значит, я такой же, как вы.