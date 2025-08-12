Дзюник узнал, что происходит у Агутина и Варум: "Развод исключен! Чтобы потом обсасывали и обкашливали?"

Журналисты в очередной раз спровоцировали Леонида Агутина. Певец довольно резко ответил на вопрос о возможном разводе с Анжеликой Варум. Так, музыкант дал понять, что в браке у него все прекрасно.
"Стараемся друг друга не нервировать", — заявил он.
При этом Агутин словно ждал, какой-нибудь подобной каверзы от журналистов. И пошутил, что его "мир окрасился в желтые тона". Так певец намекнул, что сплетников не интересует ничего, кроме личной жизни кумиров.
Живут душа в душу
Близкий друг семьи Агутиных-Варум, продюсер Леонид Дюзин, в интервью сайту Teleprogramma.org дал понять, что не верит в развод этой прекрасной крепкой пары. Варум, по его словам, большую часть времени проводит за границей. Их дочь Лиза давно обосновалась в Америке.
"Насколько я знаю, у них там, за границей, есть то ли кафе, то ли ресторан они держат. И Анжелика в основном этим занимается. Она за рубежом. Там семья, дети.
Я вас умоляю — развод исключен. Варум никогда не пойдет на это, зачем надо устраивать такие спектакли? Чтобы потом обсуждали, обсасывали и обкашливали ее?
А второй момент, Агутину тоже это не надо! Ему уже скоро 60 лет. Он что планирует, как другие наши персонажи типа Диброва или Грачевского, влипнуть? Леня — талантливый парень, артист и музыкант.
Или ему брать пример с Володи Преснякова? Он один из самых гениальных исполнителей на сегодняшний день. Я хочу сказать, у них прекрасные дружные семьи", — подметил Дзюник.
Вечный союз
Кроме того, продюсер дал понять, что именно благодаря разлуке супругам удается сохранять страсть в отношениях. Варум живет за границей, а Агутин больше времени проводит в России.
Поймите, есть семья, они живут вместе 30 лет. Все время находиться рядом — это сложновато. Творческим людям нужно писать, искать новые звучания.
По нынешним временам заказал себя пиццу и зачем тебе жена? Она для него друг, соратник. Прожить столько лет в счастливом браке — это заслуживает уважение. Разлуки, они сближают", — уточнил продюсер.
