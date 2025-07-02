Леонид Агутин тайно выдал дочь замуж за француза

Старшая дочь известного российского певца Леонида Агутина, 29-летняя Полина, недавно вышла замуж. Семья хранила этот радостный факт в тайне, пока информация не была раскрыта дедом девушки.

Николай Агутин, он же бывший солист легендарного ансамбля "Голубые гитары", поделился секретом с журналистами. Свадьба прошла тихо и скромно. Что подчеркивалось желанием семьи сохранить приватность события. Однако теперь поклонники могут разделить радость именитого семейства.

"Полина сейчас живет в Англии, она вышла замуж", — приводит kp.ru слова 90-летнего отца Агутина.

Совсем недавно певец подарил старшей дочке квартиру. Он купил Полине собственные апартаменты. При этом муж Анжелики Варум не стал говорить, в какой именно стране он приобрел недвижимость для дочки.

Со своим парнем-французом Полина живет вместе уже семь лет. Отец девушки мечтает взять на руки внука. И тонко намекает дочке, что ей пора бы завести ребенка. Но так как своего жилья у пары не было, с рождением малыша они не спешили. Теперь же молодожены могут заняться этим вопросом.

Старшую дочь Полину музыканту подарила балерина Мария Воробьева. Они были вместе всего год. Затем экс-возлюбленная певца уехала в Италию с его дочкой. Затем они переехали во Францию.

Ранее мы писали, что Агутин честно ответил на вопрос об изменах Варум. Подробности тут.