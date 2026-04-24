Дзюник о скандале с Боней и Соловьевым: «Он годами позволяет себе такое»

Леонид Дзюник заявил Teleprogramma.org, что не понимает волны возмущения, которая поднялась после того, как Соловьев оскорбил Викторию Боню в эфире федерального канала. Продюсер считает, что такое поведение — давняя привычка журналиста.

«Соловьева нужно просто не знать, никогда не смотреть, чтобы вот так реагировать на его высказывания. У него такие слова не сходят с экрана», — отметил продюсер.

По его словам, Соловьев годами позволяет себе подобные выражения, и это давно уже стало его «визитной карточкой». Дзюник напомнил, что телеведущий неоднократно позволял себе оскорбительные высказывания в адрес разных людей, и это никогда не оставалось незамеченным.

Продюсер подчеркнул, что прежде чем оскорблять других, стоило бы посмотреть на себя.

Напомним, 14 апреля Виктория Боня, проживающая в Монако, опубликовала 18-минутное обращение к президенту Владимиру Путину, в котором затронула проблемы наводнения в Дагестане, выбросы мазута в Анапе, массовый забой скота в Сибири и блокировки соцсетей. Видео набрало миллионы просмотров.

В Кремле обращение заметили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал поднятые Боней темы «весьма резонансными» и заявил, что по ним «ведется большая работа».

Однако после этого на блогера обрушилась волна критики. Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» назвал Боню оскорбительными словами, обвинил в работе на врага и потребовал проверить ее на статус иноагента. Депутат Виталий Милонов также высказался о блогере, назвав ее «эскортницей».

В ответ Боня заявила, что готовит коллективный иск к Соловьеву, Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Ее интересы в суде представляет юрист Екатерина Гордон, которая оценила шансы на победу как «стопроцентные». По ее словам, если Соловьев публично извинится, этого будет достаточно — сторона Бони не настаивает на судебном разбирательстве.

Кроме того, Ксения Собчак обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку высказываниям Соловьева, отметив, что «слова имеют цену».