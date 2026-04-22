Собчак подала заявление на оскорбившего Боню Соловьева в Следственный комитет

После просмотра видеоматериала с участием Виктории Бони телеведущий Владимир Соловьев в рамках телеэфира на федеральном канале "Россия 1" позволил себе оскорбительное высказывание в ее адрес. Он отметил, что ей, не отличающейся безупречной репутацией, не стоит высказываться и заполнять информационное пространство пустыми словами.

Виктория Боня оперативно отреагировала на инцидент и подчеркнула, что не станет мириться с подобным обращением. В защиту бывшей участницы проекта "Дом-2" выступили многочисленные представители шоу‑бизнеса, среди которых оказалась и Ксения Собчак.

Собчак уже направила обращение руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину, попросив провести юридическую проверку высказываний Владимира Соловьева в отношении Виктории Бони.

"Интересно, разделяет ли глава правоохранительного ведомства мое убеждение, что слова — не просто воздух, они имеют цену. Если общественное осуждение не учит ведущего хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести", — отметила Ксения Собчак в личном блоге, приложив текст обращения.

Виктория Боня тут же положительно отреагировала на поддержку со стороны Собчак. Она разместила в своем канале сообщение с благодарностью. Боня дала понять, что не ожидала от Ксении Собчак такого жеста.

"Помощь пришла откуда не ждали, друзья", — написала Виктория Боня.

Ранее Владимир Соловьев не стал приносить извинения Виктории Боне за резкие выражения, прозвучавшие в ее сторону. Телеведущий настаивал на том, что его слова о Виктории Боне не содержали ненормативной лексики. Телеведущий добавил, что относится к экс‑участнице "Дома-2" без негатива и напомнил, что в прошлом они совместно вели эфир.

А вы как думаете, Собчак удастся призвать к ответу Соловьева? Поделитесь в комментариях.