Продюсер Дзюник о Боне: «Чтобы обращаться к президенту – надо иметь хорошую репутацию»

По его словам, блогер из Монако не имеет морального права говорить от лица российского народа, а ее обращение к президенту — не более чем попытка набрать просмотры и подписчиков.

Дзюник заявил, что, когда услышал 18-минутное обращение Бони к Владимиру Путину, у него это вызвало лишь «саркастическую улыбку».

«Чтобы обращаться к президенту, нужно жить в нашей стране и понимать, что происходит. Хотя она высказала, конечно, много правильных вещей, но человек должен быть хорошей репутации», — заявил продюсер Teleprogramma.org.

Он также выразил недоумение, почему так много людей поддержали бывшую участницу «Дома-2».

«Многие стали защищать Боню. Прям такая она хорошая, не оскорби, ничего не скажи в ее адрес», — отметил Дзюник.

Продюсер подчеркнул, что настоящей защиты заслуживают не блогеры из Монако, а обычные российские женщины, которые работают с утра до ночи, чтобы прокормить семьи, воспитывают детей и экономят на всем.

Он задался вопросом: на какие средства блогер существует за границей и чем зарабатывает на жизнь.