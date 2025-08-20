Дзюник — о разводе Преснякова: "Ничего связующего у Никиты с женой нет. Детей у них нет"

Продюсер Леонид Дзюник прокомментировал сайту Teleprogramma.org развод Никиты Преснякова и Алены Красновой. Он дал понять, что это было вопрос времени. Также о расставании пасынка с женой высказалась и Наталья Подольская.

Перспектив в Америке не было?

Дзюник уверен, что Никита зря уехал в США. Именно здесь, в России, у него была сильная поддержка и опора в лице отца Владимира Преснякова – младшего и именитого дедушки.

"Уезжая в Америку, надо понимать, что перспектив для русского человека, который не является носителем английского языка, нет никаких. Даже если взять группу "Тату", которая покорила весь мир, по большому счету перспектив там у них не было. А что Никита Пресняков? Он что-то добился в России? Стал звездой? Все благодаря тому, что бабушка, да мама, да папа. Вот и все. Женился на богатой якобы девочке. А богатство раз — и рухнуло у папы. Володя Пресняков с новой семьей. Там тоже дети. Орбакайте сама сидит без концертов по России. Бабушка, извините, потеряла все, что имела", — говорит Дзюник.

В Москве ходит на тусовки

Музыкальный продюсер уверен, что Пресняков со временем все равно бы разошелся с Аленой. У них не было шанса сохранить брак, находясь в Штатах. Краснова привыкла к роскошной жизни. Здесь она купалась в лучах славы Никиты. А за океаном он никому не нужен.