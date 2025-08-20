Дзюник — о разводе Преснякова: "Ничего связующего у Никиты с женой нет. Детей у них нет"

Продюсер Леонид Дзюник прокомментировал сайту Teleprogramma.org развод Никиты Преснякова и Алены Красновой. Он дал понять, что это было вопрос времени. Также о расставании пасынка с женой высказалась и Наталья Подольская.
Перспектив в Америке не было?
Дзюник уверен, что Никита зря уехал в США. Именно здесь, в России, у него была сильная поддержка и опора в лице отца Владимира Преснякова – младшего и именитого дедушки.
"Уезжая в Америку, надо понимать, что перспектив для русского человека, который не является носителем английского языка, нет никаких. Даже если взять группу "Тату", которая покорила весь мир, по большому счету перспектив там у них не было.
А что Никита Пресняков? Он что-то добился в России? Стал звездой? Все благодаря тому, что бабушка, да мама, да папа. Вот и все.
Женился на богатой якобы девочке. А богатство раз — и рухнуло у папы. Володя Пресняков с новой семьей. Там тоже дети. Орбакайте сама сидит без концертов по России. Бабушка, извините, потеряла все, что имела", — говорит Дзюник.
В Москве ходит на тусовки
Музыкальный продюсер уверен, что Пресняков со временем все равно бы разошелся с Аленой. У них не было шанса сохранить брак, находясь в Штатах. Краснова привыкла к роскошной жизни. Здесь она купалась в лучах славы Никиты. А за океаном он никому не нужен.
"Вроде бы и не в деньгах счастье, а в их количестве. Одно дело, когда ты здесь в Москве. И тебя, как внука Примадонны, приглашают на всякие тусовки в шоу-бизнесе, фестивали и премии. А там он никому не нужен. Его в Америке никто не знает.
Вот и Пугачевой не нашли месте в ресторане в Израиле. Кто она там? Вот и все.
Ничего связующего у Никиты с женой нет. Детей у них нет. И как им жить дальше? Девочка уехала в Россию. Ему тоже бы надо вернуться. Тут пока отец, дедушка — поддержат. Здесь его примут, здесь его знают. Если он начнет работать в России, то перспективы есть.
А что там сидеть в Америке? Если ты русский, родился и жил в России, то в любом случае там ты не нужен. Нечего ему там делать. Никита же талантливый парень. Мог бы тут добиться, стать настоящим музыкантом, как его отец Володя", — уверен Дзюник.
