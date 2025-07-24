Продюсер Дзюник — об откровенных фото Ивлеевой: "Не вижу никакой красоты"

В эксклюзивной беседе с Teleprogramma.org продюсер Леонид Дзюник дал свою оценку недавней фотосессии Насти Ивлеевой. Он сравнил ее с недавним фотосетом 58-летней Ренаты Литвиновой.

Дзюник предположил, что Ивлеева могла вдохновиться откровенной фотосессией Литвиновой.

"Думаю, ее подвигла на это фотоссесия Ренаты Литвиновой, которая снялась в прозрачном нижнем белье и чулках. Но Рената в ее 58 лет очень красиво смотрится. Не думаю, что Настя Ивлеева так же прекрасна и хороша, как она", — отметил Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org.

Далее продюсер отметил, что Настя Ивлеева ничего из себя не представляет.

"Даже Ольга Бузова больше из себя представляет… Она все-таки играла во МХАТе. Я не понимаю, кто эта девушка? Мало того, что она безграмотная, я еще и не вижу никакой красоты в ней", — заключил продюсер.

Настя Ивлеева в личном блоге на днях поделилась кадрами откровенной фотосессии. Она позировала на фоне природы, в лучах закатного солнца.

Этим кадрами Ивлеева спровоцировала волну критики в свой адрес. Ей тут же припомнили вечеринку, обернувшуюся грандиозным скандалом и имевшую печальные последствия не только для Ивлеевой.