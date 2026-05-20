«Чего сидеть там и ждать?»: Дзюник призвал Преснякова добиваться популярности в России, а не в США

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org заявил, что Никите Преснякову нужно возвращаться в Россию. По мнению Дзюника, добиться популярности внук Аллы Пугачевой может только здесь. Хотя звездная бабушка сильно подпортила репутацию внуку.
Но у Никиты Преснякова есть еще папа и дедушка. На них, как считает продюсер, 35-летнему Никите и нужно делать ставку.
«Я еще в позапрошлом году говорил: «Никита, возвращайся! Здесь тебя ждут. Здесь твой папа, твой дедушка, нормальные, порядочные, талантливые люди». Что там сидеть? Он реально талантливый парень!
Двигаться надо каким-то образом. Невозможно покорить мир, если ты ничего еще не сделал на своей родине. Здесь фактически тебя ассоциировали с именем бабушки и мамы. Но ты носишь фамилию Пресняковых. Добейся здесь реальных результатов! Ты же можешь оценить, что происходит. Чего сидеть там и ждать? Ты внук Пугачевой. Я понимаю, что нельзя отказываться от корней, от бабушки… Но ты начни дело делать! Жалко, очень жалко. Сил нет никаких», — высказался Леонид Дзюник.
Леонид Дзюник. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
В последние годы Никита Пресняков обосновался в США, где руководит собственным рок‑коллективом в роли вокалиста. Артист неоднократно отмечал, что испытывает дискомфорт из‑за непрекращающихся сопоставлений со знаменитыми родственниками. Его первостепенная задача — заслужить признание как самобытный творческий деятель, а не просто как член прославленной семейной династии.
9 мая Никита Пресняков вместе с коллективом дал концерт в США. Исполнители пытались впечатлить аудиторию кавер‑версиями популярных композиций, которые были на слуху в России в 90‑х годах XX века. Своих раскрученных песен у Преснякова нет.
В прошлом году Никита Пресняков развелся со своей женой Аленой Красновой. Не так давно он представил публике новую пассию-модель. У избранницы Никиты есть ребенок от предыдущих отношений. Пресняков познакомился с малышом и уже съехался с возлюбленной.
