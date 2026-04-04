Никита Пресняков познакомился с маленьким сыном новой избранницы

Музыкант и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков дал понять, что его личная жизнь налаживается. Он уже познакомился с сынишкой своей новой пассии, 26-летней модели по имени Карина.
Ночная прогулка, чтобы поднять настроение ребенку
Никита Пресняков продемонстрировал, что готов выстраивать отношения не только с Кариной, но и ее маленьким наследником. Осознав, что Лука болезненно переживает разлуку с матерью, 34‑летний исполнитель предложил устроить совместный досуг. Пресняков пригласил Карину вместе с сыном на ночное путешествие на яхте.
Теплые мгновения и совместные фото
По итогам встречи Карина Филимонова разместила в сети серию снимков. На фотографиях Лука выглядит радостным и беззаботным. Никита тоже сделал несколько кадров возлюбленной — Карина с лучезарной улыбкой позировала для него.
Кроме того, модель сняла короткое видеоселфи с Пресняковым — на записи пара прогуливается по городской улице, а Никита увлеченно рассказывает спутнице о достопримечательностях и интересных местах этого населенного пункта.
Новая избранница Никиты Преснякова Карина. Фото: соцсети
Общие вехи биографии и прошлое Карины
Карина Филимонова, подобно Никите, перебралась из России в Соединенные Штаты Америки в сентябре 2022‑го года. В минувшем году девушка завершила бракоразводный процесс с Александром — отцом ее двухлетнего сына Луки.
На днях Никита Пресняков организовал для своей 26‑летней спутницы незабываемое свидание. Пара посетила выступление эксцентричного рэпера Канье Уэста на арене SoFi Stadium в Лос‑Анджелесе и с удовольствием отплясывала под зажигательные композиции артиста.
По возвращении с концерта бывшего супруга Ким Кардашьян Карина записала видеоролик: на нем ее сын Лука с обидой выговаривает маме за то, что она отправилась на мероприятие без него.
Никита Пресняков поспешил исправиться. Теперь он знаком с Лукой. И малыш уже не будет так ревностно относиться к избраннику мамы.
Сын Карины Лука. Фото: соцсети
Начало нового романа Преснякова
Никита Пресняков спустя несколько месяцев после развода с Аленой Красновой представил поклонникам новую избранницу. Он разместил в личном аккаунте видеозапись — свою интерпретацию песни группы Uma2rman "Ни кола, ни дачки".
Внимание поклонников привлекли не только музыкальные способности Никиты, но и фрагменты ролика: на них музыкант пылко целует Карину Филимонову в кабине лифта, а чуть позже ласково гладит ее, находясь в спальне.
Новая глава в жизни Алены Красновой
Алена Краснова вернулась из США в столицу России в июне 2025‑го года, а спустя два месяца официально оформила развод с Никитой Пресняковым.
Недавно экс‑супруга артиста привлекла внимание общественности, появившись в компании нового ухажера. Избранником Алены оказался Сергей Тюленев — именно его она представила публике как своего нынешнего кавалера.
