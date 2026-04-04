Никита Пресняков познакомился с маленьким сыном новой избранницы

Музыкант и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков дал понять, что его личная жизнь налаживается. Он уже познакомился с сынишкой своей новой пассии, 26-летней модели по имени Карина.

Ночная прогулка, чтобы поднять настроение ребенку

Никита Пресняков продемонстрировал, что готов выстраивать отношения не только с Кариной, но и ее маленьким наследником. Осознав, что Лука болезненно переживает разлуку с матерью, 34‑летний исполнитель предложил устроить совместный досуг. Пресняков пригласил Карину вместе с сыном на ночное путешествие на яхте.

Теплые мгновения и совместные фото

По итогам встречи Карина Филимонова разместила в сети серию снимков. На фотографиях Лука выглядит радостным и беззаботным. Никита тоже сделал несколько кадров возлюбленной — Карина с лучезарной улыбкой позировала для него.

Кроме того, модель сняла короткое видеоселфи с Пресняковым — на записи пара прогуливается по городской улице, а Никита увлеченно рассказывает спутнице о достопримечательностях и интересных местах этого населенного пункта.