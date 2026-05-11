Стало известно, сколько заработал Никита Пресняков на концерте 9 мая в США

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, выступил с концертом в Лос-Анджелесе 9 мая.

Мероприятие, получившее название «Ночь хитов нулевых», включало песни популярных российских артистов.

Как проходил концерт Никиты Преснякова в США

В программу вошли композиции групп Uma2rman, а также треки Жанны Агузаровой, Владимира Преснякова-младшего и самой Аллы Пугачевой.

По информации kp.ru, гонорар исполнителя составил около 15 тысяч долларов (примерно 1,1 миллиона рублей), не учитывая затраты на аренду помещения и оплату работы команды.

Как Никита Пресняков строит карьеру

После переезда в США осенью 2022 года Пресняков начал строить карьеру за границей, взял псевдоним Nick Pres и сосредоточился на создании видеоклипов. В 2025 году стало известно о его разрыве с супругой Аленой Красновой.

