"Царя пережила и эту беду переживет": певец Данко высказался об Алле Пугачевой

Ранее появлялись сообщения о том, что у Аллы Борисовны хотят отобрать ее песни, чтобы передать их другим исполнителям. Но потом стало понятно, что хиты Пугачевой ей не принадлежат. Их собственники — это поэты и композиторы, авторы этих песен.

К тому же, Алла Пугачева никогда и никому не запрещала исполнять ее композиции. Музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.org напомнил, что песни Примадонны давно перепеты, и раздала она их сама.

Пятнадцатого апреля Алле Пугачевой исполнилось 77 лет. На Кипр в честь дня рождения певицы приехали из Америки ее дочь Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и внук Никита Пресняков.

