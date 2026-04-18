"Царя пережила и эту беду переживет": певец Данко высказался об Алле Пугачевой

Александр Фадеев, известный как певец Данко, в беседе с Teleprogramma.org высказал свое отношение к скандалам, которые периодически возникают вокруг имени Аллы Пугачевой. По его мнению, на популярности Аллы Борисовны это никак не отражается.
Певец Данко считает, что у Пугачевой есть армия непоколебимых поклонников. И они будут любить певицу, несмотря ни на какие обстоятельства. Авторитет Аллы Пугачевой, который Примадонна завоевывала годами работы, не пошатнется.
"Пугачеву нельзя трогать. Она — женщина, которая поет. Ее любила, любит и будет любить вся страна. Песков ей ручки целует. Алла Борисовна царя пережила и эту беду переживет", — высказался Данко.
Певец Данко. Фото: Анатолий Ломохов / Russian Look / Global Look Press
Ранее появлялись сообщения о том, что у Аллы Борисовны хотят отобрать ее песни, чтобы передать их другим исполнителям. Но потом стало понятно, что хиты Пугачевой ей не принадлежат. Их собственники — это поэты и композиторы, авторы этих песен.
К тому же, Алла Пугачева никогда и никому не запрещала исполнять ее композиции. Музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.org напомнил, что песни Примадонны давно перепеты, и раздала она их сама.
Пятнадцатого апреля Алле Пугачевой исполнилось 77 лет. На Кипр в честь дня рождения певицы приехали из Америки ее дочь Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и внук Никита Пресняков.
