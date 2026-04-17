Юрий Лоза: "Хиты Пугачевой давно перепеты. Она сама их раздала"

Музыкант Юрий Лоза сделал заявление о хитах Аллы Пугачевой. Он напомнил, что Примадонна сама с удовольствием раздавала свои хиты более молодым коллегам по шоу-бизнесу. И радовалась, когда те исполняли ее песни.

Пугачева сама раздала хиты

Юрий Лоза дал понять, что не видит повода для дискуссий вокруг того, могут ли другие исполнители петь песни Аллы Пугачевой, покинувшей Россию. По его словам, не только могут, но именно так всегда и делали. И ничего нового в этом процессе нет. Тем более, что Алла Борисовна никогда не жадничала и не вела себя как собственница.

"Хиты Пугачевой давно перепеты. Она сама раздала их еще до того, как…На одном из юбилеев, который устраивал Филипп Киркоров, она сидела и радовалась, что все поют песни, которые раньше были в ее репертуаре", — напомнил Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.org.

Пугачева стала не нужна?

Правда, Юрий Лоза радости Аллы Борисовны совершенно не понимает и не разделяет. Он своими песнями делиться ни с кем не намерен.

"А чему радоваться? Я вот свои песни не раздаю. Чтобы их услышать, надо пригласить меня или прийти на мой концерт. А для того, чтобы послушать песни Пугачевой, уже давно не нужна сама Примадонна", — добавил музыкант.

Правда, Лоза уточнил, что разобраны только те, песни Пугачевой, которые были легки для исполнения. А вот за сложные композиции из репертуара Аллы Борисовны многие певцы просто боятся браться.

"Песни, которые тяжелы для исполнения, никто не рвется брать, типа "Арлекино" или "Волшебника-недоучки". А простые давно разобраны", — сказал Юрий Лоза.

Напомним, в РАО заявили, что для исполнения большинства хитов Пугачевой не требуется разрешения самой певицы, поскольку их авторами являются профессиональные композиторы и поэты. Это заявление вызвало общественный резонанс.

Ранее певица Вика Цыганова говорила, что готова перепеть главные хиты Аллы Пугачевой.

