Анастасия Волочкова о внуках: "Для этого есть нянечки"

26 апреля отгремела свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны и ее возлюбленного Никиты Григоряна. Торжество состоялось в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. С тех пор минул почти месяц.
Как складывается сейчас жизнь молодых? Можно ли назвать Ариадну хорошей хозяйкой? Готова ли Анастасия Волочкова к внукам?
Обо всем этом Teleprogramma.org рассказала сама Анастасия.
Анастасия Волочка и Дава в студии канала ТНТ. Фото: из личного архива Анастасии Волочковой
"Дочь сказала, что это остановка ее жизни"
— Анастасия, недавно вы сообщили, что свадебное путешествие молодоженов состоялось в ваш дом. Это было решение Ариадны и ее мужа?
— Да. Правда, я это сказала с юмором. Но так случилось, что на свадьбе мы с Ариадной и Никитой сидели за одним столом и немного смогли пообщаться.
И, в общем, решили ребята приехать ко мне домой со своими двумя друзьями. А там мы уже спокойно, в домашней обстановке отметили эту свадьбу.
Анастасия Волочкова с мамой, дочерью и зятем. Фото: из личного архива Анастасии Волочковой
— Также вы рассказали, что Никита произвел на вас хорошее впечатление. Чем он вас покорил?
— Никита изначально произвел на меня хорошее впечатление. Ариадна познакомила нас в храме в центре Москвы, где я их и благословила.
А Никита не то что меня покорил… Мне просто понравились отношения ребят. Они неоднократно приезжали ко мне домой, оставались у нас. Я видела их эмоции любви.
И мне было важно мнение Ариадны. Когда она позвонила мне по телефону, мы разговаривали сорок минут. Дочь поделилась своей радостью, сказала, что это остановка ее жизни.
Ариадна больше не находится в поиске. Она встретила того человека, с кем хочет прожить всю свою жизнь. И для меня это было самым главным.
Анастасия Волочкова с дочерью. Фото: из архива Анастасии Волочковой
"Ариадна готовит необычные изысканные блюда"
— Брак — это еще и быт. А кто учил Ариадну готовить, убирать, стирать, шить и так далее? Насколько она, на ваш взгляд, хорошая хозяйка?
— Ариадна всему научилась сама. Она уникальная девочка. Например, дочь самостоятельно выучила французский язык и сейчас является преподавателем онлайн по английскому и французскому языку. Она написала более 200 стихотворений на русском, английском и французском.
А что касается кулинарии, то Ариадна готовит необычные изысканные блюда. Но мне не приходилось их отведать, потому что я ем очень простую еду.
И мне было приятно, что на празднование свадебного торжества Ариадна заказала мои любимые деликатесы — устрицы и полусырую рыбку-сашими.
"Не думаю, что мне нужно будет нянчить внуков"
— Готовы ли вы уже морально к рождению внуков? Будете ли помогать Ариадне с ребенком?
— Как только они решат и Бог пошлет, так будут и внуки. Но не думаю, что мне нужно будет их нянчить. Для этого есть нянечки, люди, которые могут помочь.
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