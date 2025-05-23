Анастасия Волочкова о внуках: "Для этого есть нянечки"

26 апреля отгремела свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны и ее возлюбленного Никиты Григоряна. Торжество состоялось в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. С тех пор минул почти месяц.

Как складывается сейчас жизнь молодых? Можно ли назвать Ариадну хорошей хозяйкой? Готова ли Анастасия Волочкова к внукам?

Обо всем этом Teleprogramma.org рассказала сама Анастасия.