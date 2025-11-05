Анастасия Макаревич из группы 'Лицей' — про Николаева: "Он подарил нам путевку на большую сцену"

Звезды, которые попали на большую сцену благодаря передаче Юрия Николаева "Утренняя звезда", до сих пор не могут поверить, что их "дяди Юры" больше нет с ними. Телеведущего не стало 4 ноября.

На протяжении долгих лет он боролся с раком. В последнее время очагов с опухолями в легких стало еще больше: Юрий Николаев задыхался, еле говорил, чувствовал слабость. Но никогда не жаловался на свой недуг.

Что Анастасия Макаревич говорит о Николаеве

Солистка группы "Лицей" Анастасия Макаревич в интервью сайту Teleprogramma.org призналась, что уход Юрия Николаева стал большой потеря для всех. Ведь благодаря ему в свое время юные таланты сумели получить возможность выступать на большой сцене с прославленными артистами.

"Это бесспорно очень грустное известие. Юра такой был очень значимый человек как и в нашей жизни, так и в жизни очень многих артистов. Нам он просто подарил путевку на большую сцену в своей замечательной передаче "Утренняя звезда". В ней мы впервые вышла на сцену как группа "Лицей". Юра нас пригласил и отметил в одном из выпуске программ. С его благословения нас заметили, о нас узнали. Для нас он стал крестным отцом. Как и для многих артистов, которые вышли из этой программы. Он был потрясающим человеком, большой душой. Во все, что он делал, Юра вкладывал всего себя. Такой значимый след оставил, такое огромное влияние его программа оказала на всех артистов. Только светлая память. Юра навсегда в моем сердце", — отметила Анастасия Макаревич.

Что случилось с Николаевым

Телеведущий долго откладывал визит к врачу, несмотря на плохое самочувствие. Когда наконец обратился за помощью, состояние оказалось критическим.

У Николаева был рак легких. Ко всему прочему, появились новые очаги опухолей. Ведущий курил много лет, ежедневно выкуривая две пачки сигарет, не обращая внимания на предупреждения медиков. К моменту госпитализации он испытывал трудности с дыханием, сильную усталость и проблемы с речью. Однако лечь в больницу он категорически не хотел.

