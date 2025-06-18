Певица Марго раскрыла правду о состоянии Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров снова оказался в центре внимания! Певец оправился от болезни и сейчас работает в усиленном режиме. Наверстывает упущенное, так сказать.
Почерневшая рука Филиппа Киркорова на узбекской свадьбе
Недавно артист вместе со своими коллегами Ксенией Собчак и Иваном Ургантом вел свадьбу в Ташкенте. Ведущие были рады видеть музыканта после долгого перерыва.
Однако поклонники обратили внимание на изменения во внешности певца. В частности, на его руку, покрытую татуировками, и заметную худобу.
Люди заметили, что рука Филиппа Бедросовича выглядит потемневшей на фото. "Что с рукой?" — задаются вопросом они.
Неудивительно, что зрители выражают беспокойство по поводу его здоровья.
Огненный концерт в Санкт-Петербурге
Напомним, во время апрельского выступления в Санкт-Петербурге у Филиппа Киркорова загорелась куртка. Это случилось, когда артиста подняли над сценой. Там зажегся фейерверк, напоминающий крылья.
В итоге Филипп Бедросович мужественно доработал концерт до конца. "Обжегся", — только и воскликнул он.
Впрочем, позже выяснилось, что положения серьезное. Артист получил ожоги второй степени, частичный некроз кожи. После этого Филипп Киркоров на время отменил все свои выступления. В больнице он прошел антибактериальную терапию.
На публике Филипп Киркоров появился уже на вручении премии телеканала "Муз-ТВ". Он выглядел ослабевшим и не стал общаться с прессой.
Филипп Киркоров и Марго Овсянникова. Фото: Global Look Press
Марго о Филиппе Киркорове: "Он прекрасно себя чувствует"
Teleprogramma.org дозвонилась до подопечной артиста — певицы Маргариты Овсянниковой. Филипп Бедросович является ее продюсером. Он нередко появлялся с артисткой на красных дорожках.
Мы спросили Марго, как сейчас чувствует себя певец.
"Я вчера говорила с Филиппом Бедросовичем по телефону. Он прекрасно себя чувствует", — отметила артистка.
Справка
Филипп Бедросович Киркоров — советский и российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Родился 30 апреля 1967 года в Варне (Болгария) в семье певца Бедроса Киркорова и цирковой артистки Виктории Лихачевой.
Известен по хитам "Зайка моя", "Снег", "Единственная моя" и многим другим шлягерам.
С 1994 по 2005 год был женат на Алле Пугачевой. Филипп Бедросович воспитывает двух детей-подростков — Аллу-Викторию и Мартина. Они появились на свет от суррогатной матери.
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