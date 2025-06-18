Певица Марго раскрыла правду о состоянии Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров снова оказался в центре внимания! Певец оправился от болезни и сейчас работает в усиленном режиме. Наверстывает упущенное, так сказать.

Почерневшая рука Филиппа Киркорова на узбекской свадьбе

Недавно артист вместе со своими коллегами Ксенией Собчак и Иваном Ургантом вел свадьбу в Ташкенте. Ведущие были рады видеть музыканта после долгого перерыва.

Однако поклонники обратили внимание на изменения во внешности певца. В частности, на его руку, покрытую татуировками, и заметную худобу.

Люди заметили, что рука Филиппа Бедросовича выглядит потемневшей на фото. "Что с рукой?" — задаются вопросом они.

Неудивительно, что зрители выражают беспокойство по поводу его здоровья.

Огненный концерт в Санкт-Петербурге

Напомним, во время апрельского выступления в Санкт-Петербурге у Филиппа Киркорова загорелась куртка. Это случилось, когда артиста подняли над сценой. Там зажегся фейерверк, напоминающий крылья.

В итоге Филипп Бедросович мужественно доработал концерт до конца. "Обжегся", — только и воскликнул он.

Впрочем, позже выяснилось, что положения серьезное. Артист получил ожоги второй степени, частичный некроз кожи. После этого Филипп Киркоров на время отменил все свои выступления. В больнице он прошел антибактериальную терапию.

На публике Филипп Киркоров появился уже на вручении премии телеканала "Муз-ТВ". Он выглядел ослабевшим и не стал общаться с прессой.