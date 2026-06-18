Александр Толмацкий назвал внука «бредовым негодяем» после его слов о деде

Причиной стали недавние заявления 20-летнего наследника в шоу «Поколения», где тот обвинил деда в попытках лишить его фамилии и конфликте из-за наследства.

Толмацкий-старший не стал смягчать выражения. Он назвал слова внука «бредом» и посоветовал тому заняться делом, а не раздавать интервью.

«Я, честно говоря, не хочу этот бред вообще слушать. Этот бредовый парень постоянно несет бред. Я уже устал в свой адрес слушать всякую чушь. Полный бред. Он бредит. Он меркантильный, бредовый негодяй. Вот прям можете написать фразу "меркантильный бредовый негодяй"», — заявил продюсер Teleprogramma.org.

Он также посоветовал Антонию найти работу, например, официантом или курьером, и перестать выносить семейные споры на публику.

«Полезно, лучше что-нибудь сделать. Пошел бы работать официант или курьер. Судя по всему, он не работает», — добавил Толмацкий.

Ранее в эфире YouTube-шоу Антоний Толмацкий рассказал, что его дед звонил на телеканал «Пятница!» и требовал не подписывать его фамилией отца, несмотря на то, что родство было подтверждено ДНК-тестом.

По словам наследника, Александр Толмацкий долгое время отсутствовал в его жизни, а после смерти Децла внезапно начал интересоваться творческим наследием сына. При этом внук утверждал, что пытался наладить отношения с дедом, но безуспешно.

Антоний Толмацкий — единственный сын Кирилла Толмацкого (Децла), родившийся в браке рэпера с моделью Юлией Киселевой. После смерти отца в 2019 году Антоний остался жить с бабушкой Ириной Толмацкой. Он неоднократно заявлял, что Александр Толмацкий не участвовал в его воспитании.

Александр Толмацкий — известный продюсер, работавший с такими артистами, как Децл, «Мальчишник» и «Кар-Мэн». После смерти сына он стал управлять его наследием, что вызвало трения с внуком.

В 2025 году Антоний жаловался на попытки деда ограничить его права на использование фамилии и творчества отца. Конфликт между родственниками продолжает привлекать внимание общественности.