Алана Мамаева — о Евгении Алдонине: "Это страшная, конечно, новость"

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана в беседе с Teleprogramma.org высказалась о состоянии 45-летнего Евгения Алдонина. Она назвала ситуацию страшной. И выразила сочувствие Евгению и его семье.

Алана Мамаева дала понять, что обеспокоена новостями о здоровье 45-летнего футболиста Евгения Алдонина. Алана назвала происходящее настоящим ужасом. Мамаева искренне пожелала Евгению выздоровления.

"Я была знакома с ним, когда была замужем за футболистом. Я слышала, что у него заболевание. Это ужасно, тем более что бывшая жена Евгения, певица Юлия Началова, умерла от тяжелой болезни.

Я очень надеюсь, что Евгений Алдонин выздоровеет, что победит эту болезнь. Это страшная, конечно, новость. И дай Бог, чтобы все было хорошо", — сказала Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org.