Алана Мамаева — о Евгении Алдонине: "Это страшная, конечно, новость"

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана в беседе с Teleprogramma.org высказалась о состоянии 45-летнего Евгения Алдонина. Она назвала ситуацию страшной. И выразила сочувствие Евгению и его семье.
Что сказала Мамаева об Алдонине
Алана Мамаева дала понять, что обеспокоена новостями о здоровье 45-летнего футболиста Евгения Алдонина. Алана назвала происходящее настоящим ужасом. Мамаева искренне пожелала Евгению выздоровления.
"Я была знакома с ним, когда была замужем за футболистом. Я слышала, что у него заболевание. Это ужасно, тем более что бывшая жена Евгения, певица Юлия Началова, умерла от тяжелой болезни.
Я очень надеюсь, что Евгений Алдонин выздоровеет, что победит эту болезнь. Это страшная, конечно, новость. И дай Бог, чтобы все было хорошо", — сказала Алана Мамаева в беседе с Teleprogramma.org.
Алана Мамаева. Фото: Global Look Press
Что случилось с Евгением Алдониным?
45-летний футболист Евгений Алдонин уже больше года борется с раком поджелудочной железы. Известно об этом стало только в минувшие выходные. Коллеги Алдонина объявили о сборе средств на его лечение в соцсетях.
Друг Алдонина, журналист Иван Карпов, подтвердил тяжелый диагноз футболиста. Он уточнил, что Евгений не хотел рассказывать о своей болезни публично. Но сейчас его состояние таково, что без помощи со стороны не обойтись.
Евгений Алдонин с дочкой Верой (на фото слева) и женой Ольгой. Фото: соцсети Ольги Алдониной
Евгений Алдонин известен не только как футболист. Он был женат на певице Юлии Началовой, но та ушла от него к хоккеисту Фролову. От Началовой у Алдонина есть дочка Вера. После развода с ныне покойной звездой Алдонин сумел сохранить с ней дружеские отношения и всегда принимал и принимает участие в жизни дочери.
Сейчас Евгений Алдонин женат во второй раз. Жена Ольга родила ему сына Артема и дочку Анжелику. Артему девять лет, а Анжелике только-только исполнилось шесть.
А вы как думаете, почему Евгений Алдонин разрешил сообщить всем о своей болезни? Ответьте в комментариях.