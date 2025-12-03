Участники "Звезды в джунглях – 2" переругались в Сети: Минин обвинил Цуканову-Котт во лжи

Страсти на шоу "Звезды в джунглях – 2" накаляются. На этот раз юморист Андрей Минин опроверг слова актрисы Анны Цукановой-Котт о том, что она лично приготовила стейки для участников проекта.

Комик подтвердил, что приглашение на стейк-вечеринку действительно было, однако заявил, что хозяйка не выполнила обещание.

По его словам, Анна лишь произнесла фразу в духе реалити-шоу — "Сейчас я пожарю вам мясо. Андрей, ты пока начинай", после чего ушла. В результате, как утверждает артист, именно он сам пожарил мясо для всех, а Цуканова-Котт вернулась позже, чтобы поужинать.

"Сейчас, наблюдая за происходящим, я могу сказать одно: вся эта психологическая мишура, которую пихает Аня, — лишь прикрытие истинного лица: эгоистичного, хитрого и, как многие актеры, помешанного на себе и своих желаниях", — добавил он в соцсетях.

Напомним, участники шоу получили испытание: каждый мог тайно съесть угощение сам или передать его другому. Чтобы никого не подводить, звезды запустили эстафету передач.

Однако когда очередь дошла до актрисы Анны Цукановой-Котт, она нарушила негласный договор. Вместо того чтобы передать еду дальше, Анна все съела сама. Позже она попыталась оправдаться, сказав, что думала, будто круг уже замкнут и все поели, но участники ей не поверили.

В результате этого поступка лагерь остался без общего ужина, а сама Анна Цуканова-Котт моментально превратилась в главную претендентку на вылет и объект жесткой критики зрителей.