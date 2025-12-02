В Сети смеются над Анной Цукановой-Котт после выпуска 'Звезд в джунглях': "Поела, вышла, пошла в туалет довольная, а потом можно и на боковую"

В шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на канале ТНТ появился новый претендент на всеобщее осуждение. Точнее, претендентка. В недавней серии актриса Анна Цуканова-Котт показала себя настоящей обжорой. А дело было так.

Финальным испытанием выпуска для игроков стало искушение едой. Каждого по отдельности приглашали в комнату, где находился волшебный стол с яствами и инструкция. По условиям задания участник мог тайно все съесть сам или же передать угощение другому.

Как Анна Цуканова-Котт поддалась греху чревоугодия

Чтобы никто не оказался в роли обжоры, звезды запустили эстафету передач. Так, Ренат Мухамбаев отдал еду Асе Резник, Ася — Аристарху Венесу, Венес — Андрею Минину, а Минин — снова Мухамбаеву.

Ренат передал эстафету Екатерине Шкуро, Шкуро — Ирине Пинчуку, а Пинчук — Анне Цукановой-Котт.

Актриса же решила опустошить запасы еды своими силами. А потом призналась ребятам в своем грехе чревоугодия.

Причем Анна начала оправдываться за свой поступок. Мол, думала, что все уже поели, и она просто замыкает круг, но артистке никто не поверил.

Так что после этого выпуска Анна Цуканова-Котт является первой претенденткой на выход из игры. В этой же серии из проекта ушла модель Елена Кулецкая, которая как раз проиграла в испытании на вылет той самой Анне.

Перед каждой участницей стояла задача опередить соперницу: протянуть цветную цепь, забрать ключ, открыть им коробку с фишками на противоположной стороне и расставить эти фишки в стойке в том же порядке, в каком идут цвета на цепи. Елена проиграла в этом испытании.

Кстати, многие комментаторы в Сети жалеют, что так произошло. И вовсю хейтят Анну Цуканову-Котт.