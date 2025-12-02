В Сети смеются над Анной Цукановой-Котт после выпуска 'Звезд в джунглях': "Поела, вышла, пошла в туалет довольная, а потом можно и на боковую"

В шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" на канале ТНТ появился новый претендент на всеобщее осуждение. Точнее, претендентка. В недавней серии актриса Анна Цуканова-Котт показала себя настоящей обжорой. А дело было так.
Финальным испытанием выпуска для игроков стало искушение едой. Каждого по отдельности приглашали в комнату, где находился волшебный стол с яствами и инструкция. По условиям задания участник мог тайно все съесть сам или же передать угощение другому.
Как Анна Цуканова-Котт поддалась греху чревоугодия
Чтобы никто не оказался в роли обжоры, звезды запустили эстафету передач. Так, Ренат Мухамбаев отдал еду Асе Резник, Ася — Аристарху Венесу, Венес — Андрею Минину, а Минин — снова Мухамбаеву.
Ренат передал эстафету Екатерине Шкуро, Шкуро — Ирине Пинчуку, а Пинчук — Анне Цукановой-Котт.
Актриса же решила опустошить запасы еды своими силами. А потом призналась ребятам в своем грехе чревоугодия.
Причем Анна начала оправдываться за свой поступок. Мол, думала, что все уже поели, и она просто замыкает круг, но артистке никто не поверил.
Так что после этого выпуска Анна Цуканова-Котт является первой претенденткой на выход из игры. В этой же серии из проекта ушла модель Елена Кулецкая, которая как раз проиграла в испытании на вылет той самой Анне.
Перед каждой участницей стояла задача опередить соперницу: протянуть цветную цепь, забрать ключ, открыть им коробку с фишками на противоположной стороне и расставить эти фишки в стойке в том же порядке, в каком идут цвета на цепи. Елена проиграла в этом испытании.
Кстати, многие комментаторы в Сети жалеют, что так произошло. И вовсю хейтят Анну Цуканову-Котт.
Анна Цуканова-Котт и Елена Кулецкая на финальном испытании. Фото: телеканал ТНТ
Что говорят комментаторы об Анне Цукановой-Котт
channel67205313: "Лену чисто слили участники. Если хотели Аню выносить, нужно было идти более сильному участнику, но никто рисковать не хочет. И возможно, также Лену слили организаторы, никто же не проверит, как они там в действительности расставили эти палочки. Аня для рейтинга интереснее, потом плюс с едой. Возможно, все сделано специально, та же Лена бы не стала есть за всех".
Arctyr700: "У Цукановой социальная патология, она опасна для людей".
Инна: "Цуканова-Котт поела от души, в то время как остальные отказались в пользу соседа. И когда ела, сказала: "Ну и что, что кто-то не поел, я о себе думаю". Молодец, что уж.
Поела, вышла, пошла в туалет довольная, а потом можно и на боковую. Но было обидно за других. Они бедные, голодные, а эта красавица: "Я поела".
Ирина Иванова: "Цуканова-Котт ест и приговаривает: "Сейчас сил прибавится. Пина-колада-огонь".
Елена: "Аристарх скоро прозрачный станет, такой худой".
Юлия: "Жаль, что Елена ушла! Как мало таких людей, прямо богиня! Такая светлая, культурная, воспитанная, слушать и смотреть одно удовольствие. И она бы точно не съела весь этот стол, как Цуканова".
Анна Цуканова-Котт. Фото: телеканал ТНТ
Shabalin: "Если почитать биографию Цукановой-Котт, то все встает на свои места".
Галина: "Вот не поверю, что ради победы и бабок можно себя так омерзительно вести. У людей реально в этих условиях все наружу лезет. Аня просто переплюнула всех".
channel60377147: "Такое ощущение, что Аню заставили поесть, судя по рекламе. В следующей серии все нормально к ней относятся. Если бы такое произошло на самом деле, они ее бы растерзали!
Забастовка бы устроили. Если она так себя повела, то и дальше может это сделать".
Lollylolly: "Серьезно? Вы серьезно? Вы что, все отказались бы от еды? Не может быыыыть″. Оскара, Оскара этой змеюке!".
