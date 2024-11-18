Детский «Голос» объединили с «Фантастикой»: Бонифаций, Водяной и Фрекен Бок споют вместе с юными вокалистами

Время летит как стрела — и вот уже одиннадцатый сезон шоу «Голос.Дети», о котором не раз писала «Телепрограмма», подобрался к финалу. На прошедших выходных Первый канал показал дополнительный этап проекта — спасительный, как его еще называют — в ходе которого к шести финалистам шоу (Василий Иголкин, Нелли Байматова, Эвелина Радбиль, Арина Точилова, Анна Кукина, Андрей Прибыльский) присоединились еще трое, получившие шанс вернуться после вылета в поединках: Григорий Дружинин, Роман Скробот, Саид Галиулин.



Но и это еще не все. Впервые в истории шоу решили не просто увеличить на один выпуск, но и сделать микс. «Голос.Дети» решили объединить с проектом «Фантастика», в котором выступают артисты компьютерной реальности. Теперь героев этого шоу буквально вмонтировали в детский «Голос». И у финалистов будет возможность выйти с ними на сцену.