Детский «Голос» объединили с «Фантастикой»: Бонифаций, Водяной и Фрекен Бок споют вместе с юными вокалистами

Время летит как стрела — и вот уже одиннадцатый сезон шоу «Голос.Дети», о котором не раз писала «Телепрограмма», подобрался к финалу. На прошедших выходных Первый канал показал дополнительный этап проекта — спасительный, как его еще называют — в ходе которого к шести финалистам шоу (Василий Иголкин, Нелли Байматова, Эвелина Радбиль, Арина Точилова, Анна Кукина, Андрей Прибыльский) присоединились еще трое, получившие шанс вернуться после вылета в поединках: Григорий Дружинин, Роман Скробот, Саид Галиулин.
Но и это еще не все. Впервые в истории шоу решили не просто увеличить на один выпуск, но и сделать микс. «Голос.Дети» решили объединить с проектом «Фантастика», в котором выступают артисты компьютерной реальности. Теперь героев этого шоу буквально вмонтировали в детский «Голос». И у финалистов будет возможность выйти с ними на сцену.
Фото: Первый канал/Юрий Феклистов
Поскольку формат осенне-зимнего «Голоса» детский, на сцену с артистами выйдут персонажи любимых советских мультиков.
— Конечно, это должно было однажды случиться, — считает ведущая Яна Чурикова. — Две звезды схлопнулись и в результате Большого взрыва родилась новая мультивселенная, где есть что- то от них обеих, но и нечто уникальное, чего прежде не существовало. Поколения зрителей постарше с восторгом увидят, как любимые герои их детства, которые в их памяти остались двухмерными, вышли из мультика и стали частью реальности. А юные зрители при помощи новейших технологий приобщатся к сокровищнице советского мульткинематографа.
Фото: Первый канал/Юрий Феклистов
Отрисованные студией «Союзмультфильм» герои выйдут на сцену с претендентами на победу, чтобы помочь детям обаять публику в преддверии финала: Атаманша и Трубадур из «Бременских музыкантов», медвежонок Умка, Лев Бонифаций, Водяной из «Летучего корабля», Шапокляк, Малыш Си из мультсериала «Енотки», Громозека из «Тайны третьей планеты» и Фрекен Бок — все они споют всенародно любимые хиты.
Фото: Первый канал/Юрий Феклистов
Предстоящий спецэпизод объединит и ведущих двух проектов — помогать Яне Чуриковой будет Вадим Галыгин, юморист и ведущий «Фантастики».
— Пусть сегодня все виртуальное и тайное станет явным! — подчеркнул он. — Первая победительница «Фантастики» Юлианна Караулова (теперь в наставниках детского «Голоса» — Авт.) на этой программе — дед, не бабка даже. Она всегда угадывает всех персонажей, бьет в самое яблочко.
«Голос.Дети», Первый, пятница, 21.45