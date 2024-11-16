Главные номинанты на победу в вокальном шоу «Голос. Дети»

Казалось, только-только публика радовалась разным интересным поющим детишкам во время слепых прослушиваний одиннадцатого сезона, а тут уже финал на носу. Остался только утешительный раунд* (пройдет уже после выхода нашего журнала - по итогам выпуска получат шанс попасть в финал дети, которые ранее выбыли из проекта) и секретный спецвыпуск (что там - не знает даже Яна Чурикова!). «Телепрограмма» представляет тех, кто точно поборется за главный приз, а еще оценивает шансы финалистов на победу. Оценим вокалистов из трех сборных наставников, которые смогли пройти так далеко.
Команда Димы Билана
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Нелли Байматова (13 лет, Москва)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Не по годам серьезная, стильная и как будто уже взрослая вокалистка пришла в шоу с нетипичным для девочки репертуаром - хитом «Кони» Владимира Высоцкого, который исполнила с пониманием дела. Дальше была песня «Один в поле воин» Валерии Василевской в поединках, где Нелли уверенно прошла соперниц. Можно считать девушку темной лошадкой проекта, ведь суперпортфолио Байматова в «Голос» не принесла, зато солидности и запаса прочности вокалистке с колоритной сипотцой в голосе может хватить для призовых мест.
Василий Иголкин (12 лет, Санкт-Петербург)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Про этого морячка мы писали с самого начала. Явный фаворит и любимчик публики. Вася учится в Нахимовском училище, приезжает на съемки из Питера и умеет дать огня на сцене. И «Прекрасное далеко» может высоко затянуть, и другой киношлягер - «Этот прекрасный мир». Вопрос только в том, насколько уверенно Иголкин в любимой тельняшке будет чувствовать себя в прямом эфире финала? И какой репертуар подберет ему Дима Билан, имеющий опыт побед в детском «Голосе» с мальчиками (Даниил Плужников)?
Команда Юлианны Карауловой
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Эвелина Радбиль (11 лет, Нижний Новгород)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Нельзя назвать Эвелину самой мощной звездой этого сезона, но эта девочка - единственная, кто отважился прийти на слепые прослушивания с тяжелейшей композицией: Эвелина исполняет песню Voila («Вот») Барбары Прави с «Евровидения-2021». Риск оправдался - юная артистка, которая учит сразу несколько языков, прошла и слепые прослушивания, и поединки, и теперь усиленно готовится к финалу. Опыт крупных выступлений у певицы, к слову, есть - пела в Кремле со звездами эстрады и с Леонидом Агутиным на заполненной «Газпром-арене» в Петербурге перед огромной аудиторией. Кстати, кумир девочки - героиня Юлии Пересильд из фильма «Вызов», Эвелина тоже хочет летать в космос и петь для астронавтов. Или стать звездой мюзиклов.
Арина Точилова (14 лет, Екатеринбург)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Очевидный фаворит шоу Арина имеет за плечами не только парикмахерские курсы, но и сотню (!) дипломов и наград за вокальные конкурсы, поэтому попадание в детский «Голос» не стало для почти взрослой вокалистки большой проблемой. И «Блюз» Анжелики Варум, и «Зима в сердце» группы «Гости из будущего» артистка исполнила безупречно. Очевидно, что наставница будет ставить именно на Арину в финале. Но выдержит ли целеустремленная певица, певшая однажды в Кремле с Ларисой Долиной, конкуренцию и давление прямого эфира?
Команда Jony
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Анна Кукина (10 лет, Москва)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Скромница Аня занимается вокалом с 4 лет и решила зайти в шоу с очень уж неоднозначной композицией - песней Алины Орловой «Голуби» в аранжировке из фильма «Он - дракон». Надо признать, что с задачей справилась девочка на отлично. Сильнейший переливный голос с чуть отстраненным, инопланетным взглядом - идеальный инструмент для фолк-хитов. Грех не использовать такую мелизматику (умение распевать текст на множество разных звуков мелодии), только вот сподобится ли Jony подобрать своей подопечной хорошие народные песни на финал? По крайней мере, мотивация этой исполнительницы выглядит самой мощной: у бабушки с дедушкой Ани недавно сгорел дом и победный миллион рублей артистка хотела бы отдать им - на новое жилье.
Андрей Прибыльский (11 лет, Кинешма)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Двойник Маколея Калкина из Ивановской области - конечно, один из самых харизматичных финалистов этого сезона. И нельзя скидывать со счетов артистизм парня, за который в том числе и будет голосовать зритель. Андрей умеет и «Комету» Jony, и I Suurender Селин Дион. Но главное - он уверен в себе, чего часто не хватает детям на важных этапах конкурса. Прибыльский занимается футболом, хочет стать телеведущим (все предпосылки к этому есть!), солирует в рок-группе продюсерского центра Игоря Сандлера (клавишник «Интеграла»), хочет быть похожим на Гарри Поттера и верит в победу в детском «Голосе»
*Еще раз для закрепления: 15 ноября, когда этот номер «Телепрограммы» будет уже в продаже, выйдет дополнительный (утешительный) выпуск детского «Голоса», куда придут вылетевшие на этапе поединков. 22 ноября покажут еще один спецвыпуск проекта, информация о котором пока закрыта, но с финалистами этот эпизод никак не будет связан. Поэтому в финале публика увидит шестерку перечисленных выше артистов плюс тройку тех, кого спасут в ходе допраунда 15 ноября.
«Голос.Дети» 12+
Пятница/21.45