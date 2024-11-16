Главные номинанты на победу в вокальном шоу «Голос. Дети»

Двойник Маколея Калкина из Ивановской области - конечно, один из самых харизматичных финалистов этого сезона. И нельзя скидывать со счетов артистизм парня, за который в том числе и будет голосовать зритель. Андрей умеет и «Комету» Jony, и I Suurender Селин Дион. Но главное - он уверен в себе, чего часто не хватает детям на важных этапах конкурса. Прибыльский занимается футболом, хочет стать телеведущим (все предпосылки к этому есть!), солирует в рок-группе продюсерского центра Игоря Сандлера (клавишник «Интеграла»), хочет быть похожим на Гарри Поттера и верит в победу в детском «Голосе»

*Еще раз для закрепления: 15 ноября, когда этот номер «Телепрограммы» будет уже в продаже, выйдет дополнительный (утешительный) выпуск детского «Голоса», куда придут вылетевшие на этапе поединков. 22 ноября покажут еще один спецвыпуск проекта, информация о котором пока закрыта, но с финалистами этот эпизод никак не будет связан. Поэтому в финале публика увидит шестерку перечисленных выше артистов плюс тройку тех, кого спасут в ходе допраунда 15 ноября.

«Голос.Дети» 12+

Пятница/21.45