Алана Мамаева — о конфликте с Клавой Кокой на шоу «Звезды в джунглях»: «Начала в агрессивной форме расспрашивать, кто я такая»

В Это воскресенье, 6 октября, на канале ТНТ покажут новый эпизод реалити-шоу «Звезды в джунглях», где звезды проходят испытания ради главного приза, точная сумма которого неизвестна. Общий фонд остается практически пустым, так как все средства расходуются на еду.

В этом эпизоде ведущие предложат участникам пересмотреть свою «экономическую стратегию» и умерить свои аппетиты. Также в лагере появится новая участница.

Это подруга ведущей шоу Ольги Бузовой, модель и блогер Алана Мамаева. Ее появление особенно порадует Алену Жигалову, так как она знакома с Аланой Мамаевой и легко убедит ее присоединиться к своей группе.

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Однако Клава Кока может быть недовольна таким поворотом событий. У Аланы Мамаевой и Клавы Коки с первых же минут общения возник конфликт.