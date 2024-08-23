Премьера третьего сезона шоу ТНТ «Вызов. Китайский сезон» состоится 7 сентября

Телеканал ТНТ раскрыл дату премьеры третьего сезона реалити-шоу «Вызов. Китайский сезон», в котором сразятся участники из России и гости из Китая.

Вести шоу будут комментатор Дмитрий Губерниев и китайская актриса Фэйя Цзоу. В проекте примут участие двадцать человек, по десять от Китая и России.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Главный приз за победу в шоу — 10 миллионов рублей.

В команде россиян за него будут бороться хорошо известные поклонникам по участиям в других реалити-шоу и проектах ТНТ Антон Пануфник, Евгений Ершов , Мария Кравченко, Павел Комаров, Анжелика Стубайло. Помимо звезд, в российской команде есть врач-кардиохирург, программист, пилот и даже специалист по космической физиологии.

Мария Кравченко призналась, что готова к участию в реалити-шоу. Она бывала в Китае, знакома с менталитетом людей, живущих в этой стране. Ну, а после проекта «Новые звезды в Африке» она и Евгений Ершов готовы к любым поворотам судьбы!

Премьера третьего сезона реалити-шоу состоится в субботу, 7 сентября в 12:00 на ТНТ.