Премьера третьего сезона шоу ТНТ «Вызов. Китайский сезон» состоится 7 сентября

Телеканал ТНТ раскрыл дату премьеры третьего сезона реалити-шоу «Вызов. Китайский сезон», в котором сразятся участники из России и гости из Китая.
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Главный приз за победу в шоу — 10 миллионов рублей.
В команде россиян за него будут бороться хорошо известные поклонникам по участиям в других реалити-шоу и проектах ТНТ Антон Пануфник,
Мария Кравченко призналась, что готова к участию в реалити-шоу. Она бывала в Китае, знакома с менталитетом людей, живущих в этой стране. Ну, а после проекта «Новые звезды в Африке» она и
Премьера третьего сезона реалити-шоу состоится в субботу, 7 сентября в 12:00 на ТНТ.
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