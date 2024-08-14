Марина Федункив и Женя Искандарова стали ведущими нового реалити «Первые на деревне»

Женя Искандарова проявила себя на разных реалити. Она снималась в «Звездах в Африке», а также в «Сокровищах императора». Зрители успели полюбить блогершу. И теперь стало известно, что она будет вести новое шоу вместе с Мариной Федункив . На ТНТ начались съемки реалити «Первые на деревне».

Отмечается, что звезд соцсетей в рамках проекта отправят в русскую глубинку в Ленинградской области. Им придется остаться без привычных гаджетов и других luxury-атрибутов. Они будут пытаться ухаживать за домашними животными и учиться справляться деревенской бытовухой.

Блогеры, которые привыкли есть в дорогих ресторанах и отдыхать в Дубае, узнают, как живут простые люди, которым деньги достаются тяжелым трудом. Отмечается, что участники реалити будут участвовать в веселых челленджах, испытания, которые для жителей деревни являются повседневными обязанностями. Избежать грязной работы никому не удастся.

«Они даже не представляют, что их ждет в ближайшее время. Самое сложное — это коммуницирование друг с другом. Зрителей удивит новый формат, ведь здесь накал страстей доходит до критической отметки! «Первые на деревне» — проект, которым горит вся съемочная группа», — поделилась Искандарова.

Добавим, что новое реалити «Первые на деревне» выйдет в новом сезоне на ТНТ.