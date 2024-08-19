Во время съемок нового сезона шоу «Адский шеф» в Дубае два участника попали в больницу

Уже первое испытание состоялось в Аравийской пустыне без еды и воды. Им нужно было найти ингредиенты и инвентарь, а потом
Зрители увидят даже несколько профессионалов, один из которых победил в проекте «Молодые ножи», а другой готовил для Pink и Тейлор Свифт. Речь идет про Катерину Аржаную.
Добавим, что вместе с Ивлевым оценивать умения поваров будут су-шефы Евгений Козубов и Александр Рэмбо Пушков. Пробовать блюда предстоит звездным гостям: Александру Ревве, Вале Карнавал и другим известным персонам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Участники шоу. Фото: пресс-служба канала «Пятница!»
Читайте также: