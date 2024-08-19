Во время съемок нового сезона шоу «Адский шеф» в Дубае два участника попали в больницу

Константин Ивлев продолжает вести телевизионные шоу. Он не только знаменитый шеф-повар, но и телеведущий. На этот раз новый сезон шоу «Адская кухня» решили снять в Дубае. 25 талантливых поваров приняли участие в реалити, чтобы побороться за место в кулинарной академии Ивлева и за денежный приз.

Уже первое испытание состоялось в Аравийской пустыне без еды и воды. Им нужно было найти ингредиенты и инвентарь, а потом приготовить блюдо на импровизированной кухне. Жуткая жара ударила по двум участником. Стало плохо 33-летней Алисе Полевской из Альметьевска и 28-летней Елизавете Хокинс из Москвы. Они получили солнечный удар, поэтому их госпитализировали. Отмечается, что теперь им уже лучше.

Зрители увидят даже несколько профессионалов, один из которых победил в проекте «Молодые ножи», а другой готовил для Pink и Тейлор Свифт. Речь идет про Катерину Аржаную.

Добавим, что вместе с Ивлевым оценивать умения поваров будут су-шефы Евгений Козубов и Александр Рэмбо Пушков. Пробовать блюда предстоит звездным гостям: Александру Ревве, Вале Карнавал и другим известным персонам.