Непредсказуемый финал "Суперстара! Битва сезонов": до последней минуты никто не знал, кто победит

Турнирная таблица перед финалом сулила интригу: лидировал Шура с 66 баллами, а Жан Милимеров и Сергей Челобанов дышали в спину с 64. Но главная сенсация случилась в конце: с перевесом всего в один балл кубок забрал Шура.

Шура (Александр Медведев) признался, что решил отказаться от привычного эпатажа. Никаких буйств красок, дурацких костюмов и бесконечных шуточек.

"Мне уже самому смешно смотреть на это", — сказал артист.

Вместо этого он вышел с глубокой, лиричной песней "Сны". Жюри слушало как завороженное. Ирина Понаровская приветствовала Шуру стоя и назвала его самой невероятной метаморфозой в своей жизни.

Лера Кудрявцева отметила, что артист повзрослел — и в репертуаре тоже. А вот Стас Пьеха шокировал всех, заявив, что выступление его "не торкнуло вообще".

В финале Милимеров исполнил песню "Сядь со мной рядом". Стас Пьеха признался, что мелодия сразу засела в голове. Лера Кудрявцева назвала номер красивым, легким и модным. Соседов похвалил органичность артиста — в голосе, повадках и даже в бороде. Ирина Понаровская дала совет: "Не надо разговаривать, надо петь".

Фавориты, которые шатались

Виктор Салтыков, победивший в 2021 году, шел явным фаворитом, но путь не был усыпан розами. Его новая песня "Звездопад" вызвала восторг: Стас Пьеха радостно заметил — "наконец-то нравится". Даже ведущий не удержался: "Витя, ну абсолютный хит, хитяра".

Сергей Челобанов шел как лавина, спокойно принимая и критику, и похвалу. Но в финале его песня "Встречай" не сложилась — ни у Леры Кудрявцевой, ни у Стаса Пьехи. Зато Соседов оценил, что артист наперекор всему сохраняет творческую личность.

Непредсказуемый финал

Финальные оценки распределились так: Влад Сташевский — 6, Ирина Шведова — 6, Анастасия Макаревич — 8, Алексей Глызин — 7, Ольга Зарубина — 5, Виктор Салтыков — 8, Сергей Челобанов — 6, Жан Милимеров — 8, Шура — 7.

До последней минуты никто не знал, кто победит. С перевесом всего в один балл от ближайшего претендента кубок забрал Шура. От изумления он только мотал головой, прижимая к груди заветный трофей.м