"Он не прыгал, не кричал": Сергей Соседов объяснил финал шоу "Суперстар! Битва сезонов"

Победа Шуры, который обошел Жана Милимерова всего на один балл, вызвала бурю споров. Но Сергей Соседов, главный провокатор музыкального телевидения, неожиданно встал на сторону победителя и объяснил, почему триумф артиста — это не случайность, а закономерность.

Перед финалом расклад был напряженным. Шура шел с 66 баллами, Жан Милимеров и Сергей Челобанов — с 64. В решающем номере артисты исполняли собственные песни.

Жюри оценивало финал отдельно: Шура получил 7 баллов, Милимеров — 8. Но благодаря накопленному преимуществу Шура стал победителем с результатом 73 против 72.

Именно здесь и разгорелся скандал.

"Этот упрек — самый несправедливый"

Зрители возмущались:

"Он уже выигрывал в 2021-м", "Жан был лучше в финале", "Жюри предвзято", "Шура не изменился".

Соседов категорически не согласен с последним.

"Те, кто так говорит, не видели внутренней работы артиста. Шура перестал полагаться на эпатаж 90-х — он научился быть уязвимым, глубоким, искренним", — парирует критик.

"Триумф Шуры — не случайность, а закономерность"

В финале Шура исполнил песню "Сны". Никаких криков, прыжков, шокирующих эффектов — только тихий, но убедительный разговор со зрителем. Соседов видит в этом настоящее мастерство.

"Его выступление было выстроено как мини-спектакль. Да, Стас Пьеха назвал песню "натужной" — но я вижу здесь попытку выйти за рамки привычного амплуа. Это артистизм нового уровня. Шура доказал, что может быть трогательным, драматичным, искренним — без кричащих эффектов. Он показал внутреннюю трансформацию, которую многие от него не ожидали".

Коллеги Соседова по жюри поддержали этот взгляд. Лера Кудрявцева заметила:

"Шура повзрослел и в своем репертуаре тоже".

Ирина Понаровская назвала его "настоящим лицедеем".

"Финал стал зеркалом нашего времени"

Соседов признается: он сам когда-то жестко критиковал Шуру. В 2007 году в проекте "Суперстар!" он обвинил певца в фальшивости и потере голоса. И то, что сегодня он отстаивает победу артиста, говорит о многом.