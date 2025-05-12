Сабина Пантус поделилась рецептом творожных булочек-бейглов

Сабина Пантус добавила, что радуется каждый раз как ребенок, когда у нее получается выпечка. Потому что ей довольно сложно работать с тестом. Но этот вариант приготовления булочек оказался столь простым, что они вышли невероятно аппетитными даже у такой дилетантки в этом деле, как Сабина Пантус.

Сейчас телеэксперт Сабина Пантус восстанавливается после нескольких месяцев борьбы с раком. Онкологический диагноз телеэксперту программы Первого канала «На самом деле» Сабине Пантус был поставлен во второй половине 2024 года.

С тех пор Сабина Пантус пропала с экранов и начала тяжелую борьбу за жизнь. Сабине Пантус сделали две сложные операции, она перенесла пять курсов химиотерапии.

В итоге, болезнь была побеждена. Сейчас у Сабины Пантус ремиссия. Недавнее обследование показало, что раковых клеток в ее организме нет.