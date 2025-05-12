Сабина Пантус поделилась рецептом творожных булочек-бейглов

Сабина Пантус дала рецепт простой и вкусной выпечки. Фото: соцсети Сабины Пантус
Телеэксперт Сабина Пантус призналась, что не дружит с тестом, но эти булочки получились у нее шедевральными.
Клинический психолог и профайлер Сабина Пантус периодически балует двух своих сыновей домашней выпечкой. В телеграм-канале она поделилась рецептом творожных булочек.
«Кто любит простые, быстрые и вкусные рецепты, это для вас! Делюсь с удовольствием, реально быстро и вкусно. За 35 минут получились классные творожные булочки-бейглы. Подойдет, как основа для бутерброда и, как самостоятельный продукт для перекуса», — написала Сабина Пантус в телеграм-канале.
Понадобится: творог рассыпчатый 5% — 300 гр., мука — около 70 гр., 2 яйца, разрыхлитель — «на глаз» (пару щепоток), соль — по вкусу. Можно сделать и сладкими, добавив сахар. Кунжут.
Готовим: смешиваем творог (размять, чтобы не было крупных комков), 1 яйцо и белок от второго яйца (желток оставляем, чтобы смазать булочки сверху, перед выпечкой), муку, соль и разрыхлитель. Кладем бумагу на противень, формируем 5-6 комочков (влажными руками проще), формируем булочки, выкладываем на лист, делаем дырочки посередине (превращая их в бейгл), смазываем желтком и посыпаем кунжутом.
В разогретой духовке на 180 градусах, я выпекала где-то минут 30. За 5 минут до конца включила обдув, чтобы были более румяные. После выпекания дать им немного остыть, иначе кажется, что не пропеклись (творог дает влажность).
Творожные булочки-бейглы от Сабины Пантус. Фото: соцсети Сабины Пантус
Сабина Пантус добавила, что радуется каждый раз как ребенок, когда у нее получается выпечка. Потому что ей довольно сложно работать с тестом. Но этот вариант приготовления булочек оказался столь простым, что они вышли невероятно аппетитными даже у такой дилетантки в этом деле, как Сабина Пантус.
Сейчас телеэксперт Сабина Пантус восстанавливается после нескольких месяцев борьбы с раком. Онкологический диагноз телеэксперту программы Первого канала «На самом деле» Сабине Пантус был поставлен во второй половине 2024 года.
С тех пор Сабина Пантус пропала с экранов и начала тяжелую борьбу за жизнь. Сабине Пантус сделали две сложные операции, она перенесла пять курсов химиотерапии.
В итоге, болезнь была побеждена. Сейчас у Сабины Пантус ремиссия. Недавнее обследование показало, что раковых клеток в ее организме нет.