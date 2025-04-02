«Начал расти пух»: больная раком Сабина Пантус сообщила о новых изменениях во внешности

Клинический психолог и профайлер Сабина Пантус уже больше полугода борется с раком. Тяжелый диагноз ей поставили в сентябре прошлого года.

За эти месяцы Сабина Пантус перенесла несколько курсов химиотерапии и две сложные операции. Внешность Сабина Пантус из-за лечения сильно изменилась. Она потеряла абсолютно все волосы, выпали даже ресницы и брови. Плюс Сабина Пантус сильно похудела.

Но сейчас Сабина Пантус фиксирует у себя положительные перемены. В телеграм-канале она рассказала, что у нее потихоньку начали расти волосы.

«А у меня радостная новость! Спустя 2,5 месяца после последней «химии», начал расти пух на голове и проклевываться ресницы. Нижние уже выросли, сверху несколько штук уже есть! Такими темпами, к лету обрасту и заресничусь!» — поделилась Сабина Пантус.

Несмотря на тяжелую болезнь, Сабина Пантус ведет активную жизнь, она работает и путешествует. Так, сейчас она находится в гостях у подруги в Новороссийске, а до этого путешествовала на Байкал.