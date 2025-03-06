Французские картофельные клецки по-русски и утка с «картунковским» соусом: Константин Ивлев и Ольга Картункова поделились любимыми рецептами

«Я постоянно генерирую новые рецепты в своей голове. У меня, как и у любого профессионального человека, голова всегда в работе. Недавно я перефразировал старинный французский рецепт картофельной клецки, запеченной в сырном соусе: убрал пикантный сыр грюйер и добавил то, что так любят русские, — копчености, — говорит Константин Ивлев.

— Взял разные колбаски, бекон, грудинку и поджарил их до состояния шкварок. Смешал все это со сливками и добавил к клецкам. Нереально жирно, но очень вкусно!»