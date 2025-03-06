Французские картофельные клецки по-русски и утка с «картунковским» соусом: Константин Ивлев и Ольга Картункова поделились любимыми рецептами

8 марта на «Пятнице!» состоится марафон нового кулинарного шоу «Домохозяйки против шефов» с огненной парой ведущих — шефом Константином Ивлевым и актрисой и телеведущей Ольгой Картунковой. Мужчины и женщины вступят в противостояние, чтобы выяснить, кто готовит лучше: Константин Ивлев наберет себе команду профессиональных поваров, а Ольга Картункова возглавит отряд домохозяек.
В преддверии наступающего праздника ведущие нового проекта поделились своими любимыми рецептами, которые легко повторить дома.
Константин Ивлев. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Константин Ивлев: «Недавно я перефразировал старинный французский рецепт картофельной клецки»
«Я постоянно генерирую новые рецепты в своей голове. У меня, как и у любого профессионального человека, голова всегда в работе. Недавно я перефразировал старинный французский рецепт картофельной клецки, запеченной в сырном соусе: убрал пикантный сыр грюйер и добавил то, что так любят русские, — копчености, — говорит Константин Ивлев.
— Взял разные колбаски, бекон, грудинку и поджарил их до состояния шкварок. Смешал все это со сливками и добавил к клецкам. Нереально жирно, но очень вкусно!»
Ольга Картункова. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Ольга Картункова: «Это соус, который я придумала сама»
«Я люблю готовить утку с «картунковским» соусом. Это соус, который я придумала сама. Для его приготовления я использую жареную грушу и соус наршараб. Наршараб — популярный соус на Кавказе, откуда я родом, — объясняет Ольга Картункова.
— Готовлю его так: выпариваю вино, добавляю мед и немного сахара для загустения. Грушу для «картунковского» соуса я обязательно обжариваю в сливочном масле и сахаре. По готовности вытаскиваю утку, украшаю грушей и поливаю сверху соусом».
Смотрите марафон шоу «Домохозяйки против шефов» — 8 марта с 13:00.
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