Из чего состоит качественное сливочное масло

Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова рассказала, что должно быть в составе настоящего сливочного масла.

«Качественное масло должно состоять только из сливок, и никаких растительных жиров. Запах и вкус настоящего масла должны быть яркими и выраженными — молочными», — цитирует издание «АиФ» Елену Мясникову.

Эксперт напомнила, что качественное сливочное масло должно быть твердым только в холодильнике. В тепле же, при комнатной температуре, оно немедленно должно начать подтаивать, при этом не оставляя капель воды.

Сливочное масло может различаться жирностью — 82,5%; 80% и 72,5%. Если на упаковке с маслом указаны другие цифры, от его покупки лучше воздержаться.

Не стоит выбирать масло, с названием «маслице», «крем-масло» и прочее. Это явное свидетельство того, что перед вами фальсификат с какими-то не очень хорошими добавками.

На упаковке с качественным маслом должно быть написано просто — «сливочное масло».