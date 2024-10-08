Что строго запрещено делать 8 октября, в День Сергея Курятника, чтобы не сгинуть от головной боли

8 октября в народном календаре имеет несколько названий: День Сергея Курятника, День Сергея Капустника и День Сергия Радонежского — в честь святого, которого вспоминают в этот день. О традициях наших предков, а также о запретах и приметах — в материале Teleprogramma.org.
Традиции дня: что нужно делать 8 октября
Сергий Радонежский считался покровителем домашней птицы, поэтому в этот день обычно не готовили блюда из птицы и не употребляли в пищу яйца. Святому молились о здоровье домашней птицы, а также просили об успехе в учебе и выздоровлении.
Наши предки старались совершить как можно больше добрых дел, поскольку верили, что они вернутся сторицей.
Крестьяне рубили капусту и заготавливали ее на зиму. Также готовили блюда из капусты, загадывая желание о благополучии этой зимой.
Вечером обязательно посещали баню, надевали чистую одежду и прибирались в доме.
Крестьяне занимались заготовками из капусты 8 октября. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 8 октября
Не стоит ругаться ни с кем в День Сергей Курятника, а тем более проявлять гордыню — могут начаться проблемы со здоровьем.
Нельзя лениться и бездельничать — проблемы не за горами.
Запрещено надевать грязную или мятую одежду — начнутся неприятности.
Не рекомендуется поднимать найденные на улице вещи — они могут принести беду.
Нельзя никому отказывать в помощи 8 октября — иначе можно оказаться в подобной ситуации.
Не стоит мыть голову в Сергеев день — может начать беспокоить головная боль, которая продержится долгое время и будет очень сильно мучить.
Нельзя есть куриное мясо и яйца, поскольку Сергий Радонежский считается покровителем кур и домашней птицы.
Запрещено грустить 8 октября. Чтобы жизнь сложилась удачно, лучше шутить, петь и даже танцевать.
На Сергия не стоит переедать: считается, что если плотно набить желудок, кошелек, наоборот, прохудится.
Не соблюдая заветы наших предков, можно обрести сильную головную боль на долгое время. Фото: freepik.com
Народные приметы на 8 октября
Если на Сергея выпадет снег — в Михайлов день (21 ноября) начнется зима.
Теплая погода предвещает такую же до конца месяца.
Южный ветер предвещал мягкую и теплую зиму, северный — холодную, а западный — снежную.
Береза еще стоит в листве — снег придет не скоро.
Разбить стекло незамужней — скоро ожидается замужество.
Снегири появляются стайками в садах — к первому снегу.
Именинники
Сергей, Роман, Прохор, Павел, Остап, Николай, Максим, Евгений, Герман, Афанасий, Александр, Ефросинья.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: