Что строго запрещено делать 8 октября, в День Сергея Курятника, чтобы не сгинуть от головной боли

8 октября в народном календаре имеет несколько названий: День Сергея Курятника, День Сергея Капустника и День Сергия Радонежского — в честь святого, которого вспоминают в этот день. О традициях наших предков, а также о запретах и приметах — в материале Teleprogramma.org.

Традиции дня: что нужно делать 8 октября

Сергий Радонежский считался покровителем домашней птицы, поэтому в этот день обычно не готовили блюда из птицы и не употребляли в пищу яйца. Святому молились о здоровье домашней птицы, а также просили об успехе в учебе и выздоровлении.

Наши предки старались совершить как можно больше добрых дел, поскольку верили, что они вернутся сторицей.

Крестьяне рубили капусту и заготавливали ее на зиму. Также готовили блюда из капусты, загадывая желание о благополучии этой зимой.

Вечером обязательно посещали баню, надевали чистую одежду и прибирались в доме.