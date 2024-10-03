Народные приметы на 3 октября: как вести себя, чтобы не оказаться нищим и больным в День Астафия Ветряка

3 октября по народному календарю — Астафьев день, Астафий Ветряк, Астафьевы ветры. Teleprogramma.org рассказывает, что нельзя делать в этот день, и на какие приметы следует обратить внимание.

Традиции и обряды

Судя по названию, 3 октября особое внимание уделяли ветру. Ведь ветер мог натворить немало плохих дел. Поэтому с раннего утра старшая в доме женщина шла ветер заговаривать на добрые дела.

Также особенно почитают в этот день мельников. Так как они часто жили в отдалении, им предписывал магические способности. Но на мельницы старались не ходить, поскольку с ними было связано множество поверий.

В Астафьев день начинали рубить позднюю капусту. До этого времени ее специально оставляли на грядках, чтобы она немного подмерзла. Щи из такой капусты приобретали неповторимый сладкий привкус.

Крестьяне проветривали и просушивали сегодня верхнюю одежду.

Дом полагалось окурить от нечистых сил. Для этого поджигали веточку можжевельника или полыни и проходили по периметру всего дома.

Окна и зеркала полагалось вымыть раствором со святой водой.