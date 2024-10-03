Народные приметы на 3 октября: как вести себя, чтобы не оказаться нищим и больным в День Астафия Ветряка

Фото: freepik.com

Православной церковью в этот день почитается святой мученик Евстафий.

3 октября по народному календарю — Астафьев день, Астафий Ветряк, Астафьевы ветры. Teleprogramma.org рассказывает, что нельзя делать в этот день, и на какие приметы следует обратить внимание.

Традиции и обряды

Судя по названию, 3 октября особое внимание уделяли ветру. Ведь ветер мог натворить немало плохих дел. Поэтому с раннего утра старшая в доме женщина шла ветер заговаривать на добрые дела.

Также особенно почитают в этот день мельников. Так как они часто жили в отдалении, им предписывал магические способности. Но на мельницы старались не ходить, поскольку с ними было связано множество поверий.

В Астафьев день начинали рубить позднюю капусту. До этого времени ее специально оставляли на грядках, чтобы она немного подмерзла. Щи из такой капусты приобретали неповторимый сладкий привкус.

Крестьяне проветривали и просушивали сегодня верхнюю одежду.

Дом полагалось окурить от нечистых сил. Для этого поджигали веточку можжевельника или полыни и проходили по периметру всего дома.

Окна и зеркала полагалось вымыть раствором со святой водой.

3 октября рубили позднюю капусту. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 3 октября

Сегодня нельзя посылать в чей-то адрес угрозы и проклятия — все вернется бумерангом.

Подарки дарить не рекомендуется — могут испортиться отношения.

Не стоит свататься, назначать свидания или признаваться в любви — скорее всего, взаимности не будет.

Лучше не покупать новые вещи, а тем более одежду — они принесут в жизнь только неприятности.

После мытья рук запрещено стряхивать с них воду на пол, нужно насухо вытереть полотенцем, иначе можно наплодить чертей.

Во время застолья следите, чтобы за столом не сидело 13 человек.

До восхода солнца 3 октября запрещалось мыться — вода могла забрать силу и здоровье. Также не стоит выносить воду из дома и выливать ее на улицу, чтобы не лишиться здоровья и благополучия.

Ни в коем случае не пересчитывайте мелочь 3 октября — останетесь нищим.

Девушкам нельзя выходить в ветреную погоду на улицу до обеда — ветер унесет всю красоту.

Лучше не пересчитывать сегодня мелочь. Фото: freepik.com

Народные приметы

Какая погода в этот день — такой будет вся осень.

Ветер южный предвещает богатый урожай озимых.

Северный ветер нагонит скорое похолодание.

Западный ветер принесет дождь, а восточный — подарит тепло.

Отсутствие ветра сулило скорый снегопад.

Паутина появилась в воздухе — снега можно долго не ждать.

Луна светит слишком ярко — следующее лето будет очень жарким.

Именинники

Татьяна, Александр, Олег, Иван, Иларион, Михаил, Максим и Федор.

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