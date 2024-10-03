Народные приметы на 3 октября: как вести себя, чтобы не оказаться нищим и больным в День Астафия Ветряка

3 октября по народному календарю — Астафьев день, Астафий Ветряк, Астафьевы ветры. Teleprogramma.org рассказывает, что нельзя делать в этот день, и на какие приметы следует обратить внимание.
Традиции и обряды
Судя по названию, 3 октября особое внимание уделяли ветру. Ведь ветер мог натворить немало плохих дел. Поэтому с раннего утра старшая в доме женщина шла ветер заговаривать на добрые дела.
Также особенно почитают в этот день мельников. Так как они часто жили в отдалении, им предписывал магические способности. Но на мельницы старались не ходить, поскольку с ними было связано множество поверий.
В Астафьев день начинали рубить позднюю капусту. До этого времени ее специально оставляли на грядках, чтобы она немного подмерзла. Щи из такой капусты приобретали неповторимый сладкий привкус.
Крестьяне проветривали и просушивали сегодня верхнюю одежду.
Дом полагалось окурить от нечистых сил. Для этого поджигали веточку можжевельника или полыни и проходили по периметру всего дома.
Окна и зеркала полагалось вымыть раствором со святой водой.
3 октября рубили позднюю капусту. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 3 октября
Сегодня нельзя посылать в чей-то адрес угрозы и проклятия — все вернется бумерангом.
Подарки дарить не рекомендуется — могут испортиться отношения.
Не стоит свататься, назначать свидания или признаваться в любви — скорее всего, взаимности не будет.
Лучше не покупать новые вещи, а тем более одежду — они принесут в жизнь только неприятности.
После мытья рук запрещено стряхивать с них воду на пол, нужно насухо вытереть полотенцем, иначе можно наплодить чертей.
Во время застолья следите, чтобы за столом не сидело 13 человек.
До восхода солнца 3 октября запрещалось мыться — вода могла забрать силу и здоровье. Также не стоит выносить воду из дома и выливать ее на улицу, чтобы не лишиться здоровья и благополучия.
Ни в коем случае не пересчитывайте мелочь 3 октября — останетесь нищим.
Девушкам нельзя выходить в ветреную погоду на улицу до обеда — ветер унесет всю красоту.
Лучше не пересчитывать сегодня мелочь. Фото: freepik.com
Народные приметы
Какая погода в этот день — такой будет вся осень.
Ветер южный предвещает богатый урожай озимых.
Северный ветер нагонит скорое похолодание.
Западный ветер принесет дождь, а восточный — подарит тепло.
Отсутствие ветра сулило скорый снегопад.
Паутина появилась в воздухе — снега можно долго не ждать.
Луна светит слишком ярко — следующее лето будет очень жарким.
Именинники
Татьяна, Александр, Олег, Иван, Иларион, Михаил, Максим и Федор.
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