Как сохранить деньги и здоровье 2 октября: приметы и запреты на Пчелиную девятину

Фото: freepik.com

Предки сохранили до наших дней интересные народные обычаи, связанные со вторым днем октября.

Дата 2 октября в народном календаре носит название Пчелиной девятины. Это значило, что в течение девяти дней предстояло успеть подготовить улья к зиме. Праздник также носит название Трофима и Зосимы, поскольку православные почитали этих святых мучеников в этот день. О приметах и поверьях этого дня рассказывает Teleprogramma.org.

Что можно делать 2 октября

Полагалось завершить все сельскохозяйственные работы, заканчивали и посев озимых.

День замечательно подходил для уборки в доме и во дворе.

Вечером крестьяне парились в бане, чтобы обрести крепкое здоровье.

Утро начинали с ложки меда. Так старались укрепить здоровье.

Верующие обязательно отправлялись в церковь, чтобы помолиться о здравии родных и поддержке в делах, связанных с пасекой.

Вечером устраивали праздники и угощали медом всех родных. Молодые девушки искали себе вторую половинку.

Крестьяне заканчивали все дела в поле. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 2 октября

Запрещено ссориться и скандалить — на Руси верили, что если поругаться в этот день, то неприятности могут прийти в жизнь на долгое время.

Слишком тяжелой работой нельзя заниматься — день подходит только для легких дел.

Отправляться в дальние поездки не рекомендуется — они могут принести неудачу.

Не стоит идти на рыбалку — можно попасть в руки водяного и сгинуть.

Нельзя отказывать в просьбе о деньгах или милостыне — это может привести к финансовым проблемам.

Запрещено брать в руки ножи, ножницы и другие острые предметы — можно серьезно пораниться.

Нельзя пересчитывать деньги, мелочь и запасы — можно остаться ни с чем.

Не стоит обижать животных — это приведет к тяжелой болезни.

Чтобы сохранить здоровье, нельзя обижать животных 2 октября. Фото: freepik.com

Приметы на 2 октября

Быстро опадают листья — зима наступит скоро.

2 октября пошел дождь — осень будет еще долго и подарит много дождей.

Солнечный день обещает такую же осень.

Ветер дует с юга — ожидайте хороший урожай озимых.

Именинники

Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Нил, Трофим, Савватий, Федор.

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