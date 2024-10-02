Как сохранить деньги и здоровье 2 октября: приметы и запреты на Пчелиную девятину

Что нельзя делать 2 октября

Запрещено ссориться и скандалить — на Руси верили, что если поругаться в этот день, то неприятности могут прийти в жизнь на долгое время.

Слишком тяжелой работой нельзя заниматься — день подходит только для легких дел.

Отправляться в дальние поездки не рекомендуется — они могут принести неудачу.

Не стоит идти на рыбалку — можно попасть в руки водяного и сгинуть.

Нельзя отказывать в просьбе о деньгах или милостыне — это может привести к финансовым проблемам.

Запрещено брать в руки ножи, ножницы и другие острые предметы — можно серьезно пораниться.

Нельзя пересчитывать деньги, мелочь и запасы — можно остаться ни с чем.

Не стоит обижать животных — это приведет к тяжелой болезни.