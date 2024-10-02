Как сохранить деньги и здоровье 2 октября: приметы и запреты на Пчелиную девятину

Дата 2 октября в народном календаре носит название Пчелиной девятины. Это значило, что в течение девяти дней предстояло успеть подготовить улья к зиме. Праздник также носит название Трофима и Зосимы, поскольку православные почитали этих святых мучеников в этот день. О приметах и поверьях этого дня рассказывает Teleprogramma.org.
Что можно делать 2 октября
Полагалось завершить все сельскохозяйственные работы, заканчивали и посев озимых.
День замечательно подходил для уборки в доме и во дворе.
Вечером крестьяне парились в бане, чтобы обрести крепкое здоровье.
Утро начинали с ложки меда. Так старались укрепить здоровье.
Верующие обязательно отправлялись в церковь, чтобы помолиться о здравии родных и поддержке в делах, связанных с пасекой.
Вечером устраивали праздники и угощали медом всех родных. Молодые девушки искали себе вторую половинку.
Крестьяне заканчивали все дела в поле. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 2 октября
Запрещено ссориться и скандалить — на Руси верили, что если поругаться в этот день, то неприятности могут прийти в жизнь на долгое время.
Слишком тяжелой работой нельзя заниматься — день подходит только для легких дел.
Отправляться в дальние поездки не рекомендуется — они могут принести неудачу.
Не стоит идти на рыбалку — можно попасть в руки водяного и сгинуть.
Нельзя отказывать в просьбе о деньгах или милостыне — это может привести к финансовым проблемам.
Запрещено брать в руки ножи, ножницы и другие острые предметы — можно серьезно пораниться.
Нельзя пересчитывать деньги, мелочь и запасы — можно остаться ни с чем.
Не стоит обижать животных — это приведет к тяжелой болезни.
Чтобы сохранить здоровье, нельзя обижать животных 2 октября. Фото: freepik.com
Приметы на 2 октября
Быстро опадают листья — зима наступит скоро.
2 октября пошел дождь — осень будет еще долго и подарит много дождей.
Солнечный день обещает такую же осень.
Ветер дует с юга — ожидайте хороший урожай озимых.
Именинники
Алексей, Давид, Игорь, Константин, Мария, Николай, Нил, Трофим, Савватий, Федор.
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