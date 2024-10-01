Запреты и приметы на 1 октября: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду в День Арины Шиповницы

В народе 1 октября получил название Арины Шиповницы, потому что именно сегодня полагалось начинать собирать шиповник на зиму. Из плодов шиповника готовили напитки, которые помогали укреплять иммунитет. Кроме того, на Руси постоянно пили чай из плодов шиповника, добавляя туда также и рябину.

У народного праздника свои традиции, приметы и запреты. Подробнее о них в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать 1 октября

В этот день плоды шиповника обладают особой силой, считали наши предки, поэтому обязательно собирали их, сушили, готовили полезные настои на зиму.

Домашние дела сегодня также были в приоритете. Крестьяне готовились к зиме, утепляли дома, заканчивали с заготовками.

Кроме того, хозяйки сегодня подавали пироги с яблоками, рябиной и шиповником.