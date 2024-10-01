Запреты и приметы на 1 октября: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду в День Арины Шиповницы

В народе 1 октября получил название Арины Шиповницы, потому что именно сегодня полагалось начинать собирать шиповник на зиму. Из плодов шиповника готовили напитки, которые помогали укреплять иммунитет. Кроме того, на Руси постоянно пили чай из плодов шиповника, добавляя туда также и рябину.
У народного праздника свои традиции, приметы и запреты. Подробнее о них в материале Teleprogramma.org.
Что можно делать 1 октября
В этот день плоды шиповника обладают особой силой, считали наши предки, поэтому обязательно собирали их, сушили, готовили полезные настои на зиму.
Домашние дела сегодня также были в приоритете. Крестьяне готовились к зиме, утепляли дома, заканчивали с заготовками.
Кроме того, хозяйки сегодня подавали пироги с яблоками, рябиной и шиповником.
Ягоды шиповника обладают особой силой 1 октября, считали наши предки. Фото: Global Look Press
Что нельзя делать 1 октября
Строго запрещено ссориться и ругаться, особенно со старшими членами семьи. Любые конфликты могут наслать неприятности на всю зиму. Поэтому лучше избегать споров и не ввязываться в конфликты.
Нельзя хвалиться своими успехами и делиться планами — сглазите сами себя и навлечете черную полосу.
После захода солнца запрещено было работать. Вечерняя работа может навлечь болезни на домашних, поэтому все дела заканчивали, пока светило солнце.
Не стоит сегодня пересаживать и даже поливать растения — они могут начать гнить.
В гости ходить не рекомендуется — чужие люди могут навлечь на семью много проблем.
Не стоит рассказывать секреты, даже чужие — это может привести к скандалам.
Младенцев нельзя оставлять в комнате в одиночестве — наши предки верили, что малыша могут напугать злые духи и он начнет заикаться.
Чтобы не понести финансовые потери, лучше не затевать сегодня уборку и стирку.
Влюбленным рекомендуется провести день врозь, чтобы не поссориться.
Стричься на Арину не стоит — можно серьезно заболеть.
Любая смена имиджа под запретом — можно полностью изменить судьбу.
По березе определяли, скоро ли пойдет снег. Фото: Global Look Press
Приметы
Если 1 октября выпал первый снег, то зима придет рано и будет морозной.
Ясная погода предвещает теплую и сухую осень.
Шиповника много — зимние месяцы будут холодными.
Если листва на березе еще не опала к 1 октября, то это означает, что снега еще долго не будет.
Именинники
Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Евфросиния, Иларион, Иван, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.
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