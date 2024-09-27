Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня: приметы и поверья на 27 сентября

Фото: freepik.com

Верующие 27 сентября отмечают большой праздник — Воздвижение Креста Господня.

27 сентября отмечается церковный праздник — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Дата этого праздника фиксированная и не меняется из года в год. На Руси существовали приметы, традиции и запреты, как и в любой другой день. О них более подробно рассказывает Teleprogramma.org.

Традиции дня

В народе считалось, что в этот день происходит борьба злых и добрых сил. Символ праздника — крест, помогает изгнать нечисть и обрести благодать. Именно поэтому ношение креста было очень важным 30 сентября.

На Руси 27 сентября носило еще одно название – Капустник. Именно в это время наши предки убирали урожай капусты. К столу традиционно подавали блюда из капусты.

Утро верующие начинали с посещения церкви, во многих храмах проводилось всенощное бдение.

В этот день старались очистить дом, для этого ходили по углам со свечкой и крестом.

Хорошо подарить своему ребенку крестик. Купленный на Воздвижение, он будет защищать малыша, даже находясь дома.

Старались закончить полевые работы, чтобы растения не померзли зимой.

Также принято сажать яблони в саду и ягодные кусты.

Раньше в День Воздвижения принято было возводить храмы и часовни.

Хозяйки готовили блюда из капусты. Фото: freepik.com

Что нельзя делать на Воздвижение

Нельзя есть скоромные блюда — в Воздвижение соблюдается однодневный пост, поэтому под запретом любая животная пища.

Уборка запрещена, как и в любой большой церковный праздник, день нужно посвятить духовному.

Нельзя начинать новые дела — они обречены на провал.

Запрещено давать взаймы. Если одолжишь сегодня деньги — понесешь убытки.

Нельзя ходить в лес — считали, что там может таиться опасность.

Не рекомендуется ссориться, злиться и ругаться, нужно работать над собой и своими помыслами.

Шумно праздновать запрещено, потому что этот день связан с трагедией — распятием Христа.

На Воздвижение подавались только постные блюда. Фото: freepik.com

Погодные приметы

Ветер дует с севера — будущим летом будет тепло.

Утром иней и заморозки — зима в этом году наступит рано.

Было тепло, но на Воздвижение похолодало — весна рано сменит зимний сезон.

Если в этот день тепло — на Покров тоже тепло будет.

Именины 27 сентября отмечают Иваны.

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