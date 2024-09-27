Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня: приметы и поверья на 27 сентября

27 сентября отмечается церковный праздник — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Дата этого праздника фиксированная и не меняется из года в год. На Руси существовали приметы, традиции и запреты, как и в любой другой день. О них более подробно рассказывает Teleprogramma.org.

Традиции дня

В народе считалось, что в этот день происходит борьба злых и добрых сил. Символ праздника — крест, помогает изгнать нечисть и обрести благодать. Именно поэтому ношение креста было очень важным 30 сентября.

На Руси 27 сентября носило еще одно название – Капустник. Именно в это время наши предки убирали урожай капусты. К столу традиционно подавали блюда из капусты.

Утро верующие начинали с посещения церкви, во многих храмах проводилось всенощное бдение.

В этот день старались очистить дом, для этого ходили по углам со свечкой и крестом.

Хорошо подарить своему ребенку крестик. Купленный на Воздвижение, он будет защищать малыша, даже находясь дома.

Старались закончить полевые работы, чтобы растения не померзли зимой.

Также принято сажать яблони в саду и ягодные кусты.

Раньше в День Воздвижения принято было возводить храмы и часовни.