Легко потерять все деньги в День Петра и Павла Рябинников, 23 сентября, если сделать это

С 22 на 23 сентября считается днем осеннего равноденствия — это время, когда день становится равен ночи. Дата считается энергетически сильной, так как наступает баланс во всем мире. На Руси в этот день старались узнать свое будущее или просто погадать на возлюбленного.

Кроме того, в народе день носил еще одно название — Петра и Павла Рябинников. Подробнее о традициях, запретах и приметах необычной даты рассказываем в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать 23 сентября

«Рябинниками» Петра и Павла прозвали неслучайно. К этому времени начинали сбор урожая этих ягод. Рябина широко почиталась нашим предками, поскольку было не только вкусным, но и полезным. Ягоды растения отлично справлялись с простудными заболеваниями.

Также полезным делом считалась посадка молодой рябины во дворе своего дома. Оно должно было защищать жилище от негативной энергетики. Считалось, что ветви дерева тоже обладают целебными свойствами и могут снимать боль.

Рябину использовали в ритуалах колдуны и маги. На Руси тоже вешали гроздья яркой ягоды под крышами домов, чтобы защитить живущих в нем людей от зла. На пороге же клали веточку, переступить через которую могли люди только с добрыми намерениями.

Верили, что если положить гроздья рябины на стол — они принесут счастье в семью. А веточка на подоконнике избавит от финансовых неурядиц.

Кроме рябины особой силой в день осеннего равноденствия имела ключевая вода. С самого утра молодые девушки ходили к источникам и умывались ледяной водой. Так они старались сохранить молодость и красоту. Старикам же вода могла подарить здоровье и избавляла от многих хворей.

Еще 23 сентября стоило примириться со всеми, кого когда-либо обидели, и самим простить обидчиков.

Начинали готовиться к свадьбе. Брак обещал быть крепким.

Отличное время для смены работы и места жительства — день благоприятствует любым переменам.

Чтобы привлечь еще больше радости в дом, можно накрыть стол и собрать гостей.

Поймать финансовую удачу можно было простым способом — стоило вычистить свою обувь и постирать или погладить одежду.