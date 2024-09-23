Легко потерять все деньги в День Петра и Павла Рябинников, 23 сентября, если сделать это

С 22 на 23 сентября считается днем осеннего равноденствия — это время, когда день становится равен ночи. Дата считается энергетически сильной, так как наступает баланс во всем мире. На Руси в этот день старались узнать свое будущее или просто погадать на возлюбленного.
Кроме того, в народе день носил еще одно название — Петра и Павла Рябинников. Подробнее о традициях, запретах и приметах необычной даты рассказываем в материале Teleprogramma.org.
Что можно делать 23 сентября
«Рябинниками» Петра и Павла прозвали неслучайно. К этому времени начинали сбор урожая этих ягод. Рябина широко почиталась нашим предками, поскольку было не только вкусным, но и полезным. Ягоды растения отлично справлялись с простудными заболеваниями.
Также полезным делом считалась посадка молодой рябины во дворе своего дома. Оно должно было защищать жилище от негативной энергетики. Считалось, что ветви дерева тоже обладают целебными свойствами и могут снимать боль.
Рябину использовали в ритуалах колдуны и маги. На Руси тоже вешали гроздья яркой ягоды под крышами домов, чтобы защитить живущих в нем людей от зла. На пороге же клали веточку, переступить через которую могли люди только с добрыми намерениями.
Верили, что если положить гроздья рябины на стол — они принесут счастье в семью. А веточка на подоконнике избавит от финансовых неурядиц.
Кроме рябины особой силой в день осеннего равноденствия имела ключевая вода. С самого утра молодые девушки ходили к источникам и умывались ледяной водой. Так они старались сохранить молодость и красоту. Старикам же вода могла подарить здоровье и избавляла от многих хворей.
Еще 23 сентября стоило примириться со всеми, кого когда-либо обидели, и самим простить обидчиков.
Начинали готовиться к свадьбе. Брак обещал быть крепким.
Отличное время для смены работы и места жительства — день благоприятствует любым переменам.
Чтобы привлечь еще больше радости в дом, можно накрыть стол и собрать гостей.
Поймать финансовую удачу можно было простым способом — стоило вычистить свою обувь и постирать или погладить одежду.
23 сентября — день осеннего равноденствия. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 23 сентября
В этот день строго запрещено ругаться. Особенно это касается взаимоотношений женщин и мужчин. Иначе можно привлечь слезы на три месяца вперед.
Нельзя выполнять работу руками, то есть ремонтировать или мастерить что-то, готовить, вязать или шить. Считается, что все будет сделано напрасно.
Не рекомендуется проявлять скупость в этот день, так можно лишиться всех денег в будущем.
Плакать тоже не стоит — каждая слезинка забирает с собой частичку удачи.
Девушки не должны выходить на улицу с непокрытой головой — ветер может забрать всю красоту волос.
Накануне нужно хорошо прибрать в доме — бардак принесет финансовые убытки.
Лучше не зашторивать окна 23 сентября — лучи солнца, проникшие в дом, должны принести удачу. Если погода позволяет, лучше даже открыть окна.
Кошка, греющаяся на солнце, могла предсказать погоду на ближайшее время. Фото: freepik.com
Приметы на 23 сентября
Хороший урожай рябины предвещает холодную зиму.
Мало рябины — осень будет без осадков.
Кошка пригрелась на солнце — в ближайшие дни потеплеет.
А если животные прячутся — скоро придут холода.
Именинники
Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
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