Ни в коем случае не делайте этого в Кумохин день, 18 сентября, если не хотите стать больным и нищим

18 сентября отмечается церковный праздник Оршанской иконы Божией Матери, а в народе его прозвали Кумохин день.
В современном мире мало кто верит в приметы и поверья. Но не зря же наши предки оставили нам свои заветы. Они соблюдали правила каждого дня. Прислушиваться к ним или нет — личное дело каждого. Но запреты и традиции существуют. О них — в материале Teleprogramma.org.
Что можно делать в 18 сентября
День подходит для гадания — молодые девушки могли задать вопрос о замужестве и своей дальнейшей судьбе.
Удачный день для сватовства или свадьбы — семья проживет много лет в здравии и достатке.
Уборка в доме поможет привлечь в жизнь новых интересных людей. Также она поможет избавиться от бедности и проблем в семье.
Если вы давно мечтаете о ребенке, но никак не получается его зачать, 18 сентября — отличный день, чтобы обратиться с молитвой к святым. Они непременно помогут обрести счастье отцовства и материнства.
Чтобы избавиться от кумохи (так называли осеннюю лихорадку), обычно парились в бане и с помощью березового веника старались отвадить болезни и негатив.
В этот день можно обратиться к гадалкам. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 18 сентября
Строго запрещено ругаться и даже в душе желать кому-то зла — это обязательно вернется к вам бумерангом и нанесет большой вред. А вот если пожелать добра, то это вернется к вам в троекратном размере.
Нельзя брать в руки сыпучие материалы, такие как песок, крупы, сахар, — иначе деньги утекут как песок сквозь пальцы.
Не рекомендуется давать обещания, которые выполнить невозможно. Они будут висеть грузом и притянут беду.
Лучше не стирать — можно серьезно заболеть.
Но и надевать грязную одежду тоже нельзя — люди станут думать о вас плохо.
Когда возвращаетесь домой, не стоит оборачиваться — это может привязать к себе беду.
Играть в азартные игры нельзя — придет неудача.
Нельзя звать гостей в дом и посещать многолюдные места — 18 сентября существует высокая вероятность сглаза.
Не стоит носить черные вещи, так как это может притянуть печаль и горе.
Нельзя давать деньги в долг — это может привлечь нищету в дом.
Спать днем и вообще лениться запрещено — можно заболеть.
Нельзя играть с огнем и неуважительно относиться к деревьям — это может дорого вам стоить.
Не стоит брать в руки сыпучие вещества. Фото: freepik.com
Приметы 18 сентября
Листья рябины уже желтые — зима наступит рано и будет холодной.
Урожай рябины уродился — осень будет дождливой, скудный — осень пройдет без осадков.
Плывут облака низко — будет дождь.
Красные тучи — ожидается сильный ветер.
Именины 18 сентября
18 сентября отмечают именины Авдей, Алексий, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Феодор.
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