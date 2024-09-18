Ни в коем случае не делайте этого в Кумохин день, 18 сентября, если не хотите стать больным и нищим

Фото: freepik.com

Православные христиане чтят память священника Захария и его супруги Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя.

18 сентября отмечается церковный праздник Оршанской иконы Божией Матери, а в народе его прозвали Кумохин день.

В современном мире мало кто верит в приметы и поверья. Но не зря же наши предки оставили нам свои заветы. Они соблюдали правила каждого дня. Прислушиваться к ним или нет — личное дело каждого. Но запреты и традиции существуют. О них — в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать в 18 сентября

День подходит для гадания — молодые девушки могли задать вопрос о замужестве и своей дальнейшей судьбе.

Удачный день для сватовства или свадьбы — семья проживет много лет в здравии и достатке.

Уборка в доме поможет привлечь в жизнь новых интересных людей. Также она поможет избавиться от бедности и проблем в семье.

Если вы давно мечтаете о ребенке, но никак не получается его зачать, 18 сентября — отличный день, чтобы обратиться с молитвой к святым. Они непременно помогут обрести счастье отцовства и материнства.

Чтобы избавиться от кумохи (так называли осеннюю лихорадку), обычно парились в бане и с помощью березового веника старались отвадить болезни и негатив.

В этот день можно обратиться к гадалкам. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 18 сентября

Строго запрещено ругаться и даже в душе желать кому-то зла — это обязательно вернется к вам бумерангом и нанесет большой вред. А вот если пожелать добра, то это вернется к вам в троекратном размере.

Нельзя брать в руки сыпучие материалы, такие как песок, крупы, сахар, — иначе деньги утекут как песок сквозь пальцы.

Не рекомендуется давать обещания, которые выполнить невозможно. Они будут висеть грузом и притянут беду.

Лучше не стирать — можно серьезно заболеть.

Но и надевать грязную одежду тоже нельзя — люди станут думать о вас плохо.

Когда возвращаетесь домой, не стоит оборачиваться — это может привязать к себе беду.

Играть в азартные игры нельзя — придет неудача.

Нельзя звать гостей в дом и посещать многолюдные места — 18 сентября существует высокая вероятность сглаза.

Не стоит носить черные вещи, так как это может притянуть печаль и горе.

Нельзя давать деньги в долг — это может привлечь нищету в дом.

Спать днем и вообще лениться запрещено — можно заболеть.

Нельзя играть с огнем и неуважительно относиться к деревьям — это может дорого вам стоить.

Не стоит брать в руки сыпучие вещества. Фото: freepik.com

Приметы 18 сентября

Листья рябины уже желтые — зима наступит рано и будет холодной.

Урожай рябины уродился — осень будет дождливой, скудный — осень пройдет без осадков.

Плывут облака низко — будет дождь.

Красные тучи — ожидается сильный ветер.

Именины 18 сентября

18 сентября отмечают именины Авдей, Алексий, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Феодор.

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