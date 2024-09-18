Ни в коем случае не делайте этого в Кумохин день, 18 сентября, если не хотите стать больным и нищим

18 сентября отмечается церковный праздник Оршанской иконы Божией Матери, а в народе его прозвали Кумохин день.

В современном мире мало кто верит в приметы и поверья. Но не зря же наши предки оставили нам свои заветы. Они соблюдали правила каждого дня. Прислушиваться к ним или нет — личное дело каждого. Но запреты и традиции существуют. О них — в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать в 18 сентября

День подходит для гадания — молодые девушки могли задать вопрос о замужестве и своей дальнейшей судьбе.

Удачный день для сватовства или свадьбы — семья проживет много лет в здравии и достатке.

Уборка в доме поможет привлечь в жизнь новых интересных людей. Также она поможет избавиться от бедности и проблем в семье.

Если вы давно мечтаете о ребенке, но никак не получается его зачать, 18 сентября — отличный день, чтобы обратиться с молитвой к святым. Они непременно помогут обрести счастье отцовства и материнства.

Чтобы избавиться от кумохи (так называли осеннюю лихорадку), обычно парились в бане и с помощью березового веника старались отвадить болезни и негатив.