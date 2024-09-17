Что нельзя надевать и как защитить дом от пожара в День Неопалимой Купины, 17 сентября

Православные христиане 17 сентября празднуют день иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». В эту дату чтят память святого пророка Моисея, который увидел горящий терновый куст — купину. В народе он также носит название Луков день.
О том, что можно, а что нельзя делать, рассказывает Teleprogramma.org.
Что нужно делать 17 сентября
Утро христиане начинали с молитвы иконе «Неопалимая Купина». Она защищает дом от пожара, молний и болезней.
Чтобы сено не испортилось, принято было шевелить его в этот день вилами. Так же считалось, что этим способом прогонялись злые духи. На этом фоне даже появился праздник острых вил.
В народе этот день получил название
Также считалось, что запах лука способен отогнать нечистые силы, поэтому наши предки развешивали луковые связки по стенам, а также клали лук во все блюда.
Лук считался неотъемлемым блюдом этого дня. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 17 сентября
Запрещено давать деньги в долг, также не рекомендуется давать милостыню.
Лениться нельзя, как и откладывать дела на потом.
Днем ложиться спать не рекомендуется.
Не нужно ругаться с кем-то или обижаться. Даже повышать голос и выражаться нецензурно нельзя.
С огнем нельзя играть, поскольку вероятно возникновение пожара. Если же все же не удалось избежать горения, то нельзя использовать воду, а лучше обратиться за помощью к молоку. Верили также, что если бросить в горящий дом белого голубя, то пламя погаснет.
Запрещено употреблять спиртные напитки и ходить в гости — можно принести несчастье в свой и чужой дом.
Дрова рубить нежелательно — наши предки верили, что это может привести к болезни.
Чтобы не притянуть печали — нельзя носить темные одежды 17 сентября.
Белый голубь мог помочь при пожаре — верили наши предки. Фото: freepik.com
Приметы 17 сентября
Много орехов, но мало грибов предвещают суровую зиму.
Весь день идет дождь — вся осень будет дождливой.
Если дождь начался с рассветом, к середине дня закончится.
Муравьи построили большие муравейники — ожидайте холодную зиму.
Именинники
Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.
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