Что нельзя надевать и как защитить дом от пожара в День Неопалимой Купины, 17 сентября

Фото: freepik.com

В народном календаре 17 сентября отмечается праздник Неопалимая Купина. 

Православные христиане 17 сентября празднуют день иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». В эту дату чтят память святого пророка Моисея, который увидел горящий терновый куст — купину. В народе он также носит название Луков день.

О том, что можно, а что нельзя делать, рассказывает Teleprogramma.org.

Что нужно делать 17 сентября

Утро христиане начинали с молитвы иконе «Неопалимая Купина». Она защищает дом от пожара, молний и болезней.

Чтобы сено не испортилось, принято было шевелить его в этот день вилами. Так же считалось, что этим способом прогонялись злые духи. На этом фоне даже появился праздник острых вил.

В народе этот день получил название Луков день, потому что как раз начинали собирать урожай лука. На Руси верили, что он придает смелость человеку. Этот овощ всегда добавляли в большом количестве в еду воинам и путникам.

Также считалось, что запах лука способен отогнать нечистые силы, поэтому наши предки развешивали луковые связки по стенам, а также клали лук во все блюда.

Лук считался неотъемлемым блюдом этого дня. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 17 сентября

Запрещено давать деньги в долг, также не рекомендуется давать милостыню.

Лениться нельзя, как и откладывать дела на потом.

Днем ложиться спать не рекомендуется.

Не нужно ругаться с кем-то или обижаться. Даже повышать голос и выражаться нецензурно нельзя.

С огнем нельзя играть, поскольку вероятно возникновение пожара. Если же все же не удалось избежать горения, то нельзя использовать воду, а лучше обратиться за помощью к молоку. Верили также, что если бросить в горящий дом белого голубя, то пламя погаснет.

Запрещено употреблять спиртные напитки и ходить в гости — можно принести несчастье в свой и чужой дом.

Дрова рубить нежелательно — наши предки верили, что это может привести к болезни.

Чтобы не притянуть печали — нельзя носить темные одежды 17 сентября.

Белый голубь мог помочь при пожаре — верили наши предки. Фото: freepik.com

Приметы 17 сентября

Много орехов, но мало грибов предвещают суровую зиму.

Весь день идет дождь — вся осень будет дождливой.

Если дождь начался с рассветом, к середине дня закончится.

Муравьи построили большие муравейники — ожидайте холодную зиму.

Именинники

Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

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