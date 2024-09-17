Что нельзя надевать и как защитить дом от пожара в День Неопалимой Купины, 17 сентября

Православные христиане 17 сентября празднуют день иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». В эту дату чтят память святого пророка Моисея, который увидел горящий терновый куст — купину. В народе он также носит название Луков день.

О том, что можно, а что нельзя делать, рассказывает Teleprogramma.org.

Что нужно делать 17 сентября

Утро христиане начинали с молитвы иконе «Неопалимая Купина». Она защищает дом от пожара, молний и болезней.

Чтобы сено не испортилось, принято было шевелить его в этот день вилами. Так же считалось, что этим способом прогонялись злые духи. На этом фоне даже появился праздник острых вил.

В народе этот день получил название Луков день , потому что как раз начинали собирать урожай лука. На Руси верили, что он придает смелость человеку. Этот овощ всегда добавляли в большом количестве в еду воинам и путникам.

Также считалось, что запах лука способен отогнать нечистые силы, поэтому наши предки развешивали луковые связки по стенам, а также клали лук во все блюда.