Как обеспечить себя деньгами на всю осень 16 сентября, в День Домны

Фото: freepik.com

16 сентября церковь вспоминает ряд священномучеников, в том числе деву Домну.

В народном календаре 16 сентября носит название Домнина дня. Наши предки соблюдали ряд примет и запретов, о которых рассказывает Teleprogramma.org.

Что можно делать 16 сентября

Домнин день считался отличным временем для наведения порядка в доме, дворе или сарае. Это сулит благополучную осень.

Также принято избавляться от старых вещей, их можно выбросить, а еще лучше сжечь. Хорошие вещи следовало перестирать, а те, которые еще в хорошем состоянии, неплохо было бы отдать нуждающимся людям.

Старые лапти вешали у входа в хлев, чтобы уберечь скот от сглаза.

В этот день нужно надевать только чистую одежду.

Обязательно нужно вымыть пол во всем доме — так легче привлечь благополучие в дом.

Если нашли монетку 16 сентября – постарайтесь ее не тратить, а лучше положите в карман. Она не только принесет удачу, но и притянет деньги на всю осень. Зимой эту монету следует отдать нищим.

Нужно вымыть полы в доме 16 сентября. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя надевать старые и рваные вещи — это привлечет безденежье в жизнь.

Девушки не должны гулять в одиночестве — так у них может испортиться характер.

Запрещено сплетничать и обсуждать кого-то — можно поссориться с тем, кто действительно дорог.

Нельзя садиться за стол в плохом настроении — еда станет отравленной.

Не рекомендуется переедать или выбрасывать еду — скоро придет нужда.

Запрещено смотреть в зеркало – можно накликать на себя сорок бед.

Если нашли деньги на дороге — ни в коем случае не поднимайте их. В противном случае можно лишиться своих собственных.

Не стоит хранить старые вещи и обувь в доме — они притянут болезни.

Не разрешается жениться и свататься — брак будет несчастным и молодые скоро расстанутся.

Осуждать других людей запрещено – самим придется поддаться осуждению.

Нельзя надевать старые и грязные вещи в День Домны. Фото: freepik.com

Приметы погоды на 16 сентября

Гром предвещает позднюю весну в новом году.

Закат красный — скоро придут холода.

Дождь пошел после обеда — надолго придет плохая погода.

Если муравьи уже подготовили большие муравейники — зима будет холодной.

Много шишек на ели обещают теплую зиму.

Мало ягод и грибов предвещают неурожай в будущем году.

Именинники

Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.

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