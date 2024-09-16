Как обеспечить себя деньгами на всю осень 16 сентября, в День Домны

В народном календаре 16 сентября носит название Домнина дня. Наши предки соблюдали ряд примет и запретов, о которых рассказывает Teleprogramma.org.

Что можно делать 16 сентября

Домнин день считался отличным временем для наведения порядка в доме, дворе или сарае. Это сулит благополучную осень.

Также принято избавляться от старых вещей, их можно выбросить, а еще лучше сжечь. Хорошие вещи следовало перестирать, а те, которые еще в хорошем состоянии, неплохо было бы отдать нуждающимся людям.

Старые лапти вешали у входа в хлев, чтобы уберечь скот от сглаза.

В этот день нужно надевать только чистую одежду.

Обязательно нужно вымыть пол во всем доме — так легче привлечь благополучие в дом.

Если нашли монетку 16 сентября – постарайтесь ее не тратить, а лучше положите в карман. Она не только принесет удачу, но и притянет деньги на всю осень. Зимой эту монету следует отдать нищим.