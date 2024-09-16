Как обеспечить себя деньгами на всю осень 16 сентября, в День Домны

В народном календаре 16 сентября носит название Домнина дня. Наши предки соблюдали ряд примет и запретов, о которых рассказывает Teleprogramma.org.
Что можно делать 16 сентября
Домнин день считался отличным временем для наведения порядка в доме, дворе или сарае. Это сулит благополучную осень.
Также принято избавляться от старых вещей, их можно выбросить, а еще лучше сжечь. Хорошие вещи следовало перестирать, а те, которые еще в хорошем состоянии, неплохо было бы отдать нуждающимся людям.
Старые лапти вешали у входа в хлев, чтобы уберечь скот от сглаза.
В этот день нужно надевать только чистую одежду.
Обязательно нужно вымыть пол во всем доме — так легче привлечь благополучие в дом.
Если нашли монетку 16 сентября – постарайтесь ее не тратить, а лучше положите в карман. Она не только принесет удачу, но и притянет деньги на всю осень. Зимой эту монету следует отдать нищим.
Нужно вымыть полы в доме 16 сентября. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 16 сентября
Нельзя надевать старые и рваные вещи — это привлечет безденежье в жизнь.
Девушки не должны гулять в одиночестве — так у них может испортиться характер.
Запрещено сплетничать и обсуждать кого-то — можно поссориться с тем, кто действительно дорог.
Нельзя садиться за стол в плохом настроении — еда станет отравленной.
Не рекомендуется переедать или выбрасывать еду — скоро придет нужда.
Запрещено смотреть в зеркало – можно накликать на себя сорок бед.
Если нашли деньги на дороге — ни в коем случае не поднимайте их. В противном случае можно лишиться своих собственных.
Не стоит хранить старые вещи и обувь в доме — они притянут болезни.
Не разрешается жениться и свататься — брак будет несчастным и молодые скоро расстанутся.
Осуждать других людей запрещено – самим придется поддаться осуждению.
Нельзя надевать старые и грязные вещи в День Домны. Фото: freepik.com
Приметы погоды на 16 сентября
Гром предвещает позднюю весну в новом году.
Закат красный — скоро придут холода.
Дождь пошел после обеда — надолго придет плохая погода.
Если муравьи уже подготовили большие муравейники — зима будет холодной.
Много шишек на ели обещают теплую зиму.
Мало ягод и грибов предвещают неурожай в будущем году.
Именинники
Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Роман, Сергей, Филипп.
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