Мистическая пятница, 13-е: откуда пошли суеверия и что нельзя делать в роковой день

У пятницы, 13-го числа с давних времен репутация страшного дня. Но что же это это: день неприятностей или пустые суеверия? Разбирается Teleprogramma.org.
Что за день пятница, 13-е
Астрологи и нумерологи однозначны во мнении, что слухи о неблагоприятной дате возникли не на ровном месте. Они считают ее опасным днем, когда запрещено желать кому-либо зла и вообще лучше сторониться негатива. Они уверяют, что неприятности могут появляться буквально из ниоткуда. Нужно стараться все держать под контролем.
В этом году пятница, 13-е встретится дважды: в сентябре и в декабре.
Существует много легенд, почему все так боятся эту дату. Считается, что в этот день на шабаш собираются ведьмы и прочая нечисть. В христианстве уверены, что именно 13-го числа Адам и Ева вкусили запретный плод, а Каин убил своего брата Авеля. Кроме того, Христа распяли именно в пятницу. А апостолом под номером 13 был предатель Иуда.
Фото: freepik.com
Что запрещено в пятницу, 13-го
Категорически нельзя в эту дату конфликтовать, скандалить, ругаться, ссориться, сквернословить и повышать голос на другого человека. В противном случае не избежать черной полосы.
Узлы завязывать не рекомендуется, поэтому и рукоделием заниматься не стоит.
Нежелательно жениться в этот день — брак может не сложиться.
Запрещено занимать деньги — вернуть их вряд ли получится.
Лучше не садиться за руль, а тем более отправляться в дальний путь — в дороге могут возникнуть неприятности.
Не рекомендуется пересаживать растения — они непременно погибнут.
Принимать подарки от малознакомых или вовсе чужих людей нельзя — вместе с этим заполучите себе их проблемы.
Нельзя устраивать шумные застолья — в жизнь придут беды, с которыми сложно будет справиться.
Запрещено начинать что-то новое 13-го числа — планам не суждено будет сбыться.
Нельзя пересказывать кому-то свои сны — иначе энергия собеседника перейдет к вам.
Если постричься или изменить имидж — можно получить сглаз.
Пришлось возвращаться поздно вечером домой, ни в коем случае нельзя оглядываться — удачу потеряется.
Менять постельное белье нежелательно, иначе будут мучить кошмарные сновидения.
Аккуратнее с вещами, стоит уронить кошелек в пятницу, 13-го числа, можно лишиться всех денег.
Стоя перед зеркалом, нельзя думать о плохом — оно может вернуть все вам же.
Фото: freepik.com
Что можно делать 13 сентября 2024 года
День лучше всего посвятить чистоте. Стоит навести грандиозный порядок в доме, затеяв генеральную уборку. Для этого желательно опустошить шкафы, выбросить старый хлам и разобрать вещи.
В порядок также стоит привести и свои мысли — лучше перестать думать о плохом и нацелиться на позитивные мысли.
Лучше почитать книгу, посмотреть спокойный фильм — это поможет настроиться на хорошее.
Рекомендуется надеть одежду красного цвета — такой фокус поможет привлечь удачу.
Если сделать амулет или оберег в этот день, он приобретет особую силу.
Гадания должны быть правдивыми, поэтому есть хороший шанс узнать свое будущее.
Фото: freepik.com
Народные приметы
Если внезапно зацвел одуванчик — осень будет теплой.
Лягушки спрятались под водой — похолодает.
Муравьи построили огромные муравейники — готовятся к холодной и суровой зиме.
Журавли летят низко — к теплой зиме. А если пролетают лебеди — скоро грянет снегопад.
Утром стелется туман — ветра не будет.
Куры вышли во время дождя — осадки скоро закончатся.
Именинники
Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон, Михаил.
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