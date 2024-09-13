Мистическая пятница, 13-е: откуда пошли суеверия и что нельзя делать в роковой день

У пятницы, 13-го числа с давних времен репутация страшного дня. Но что же это это: день неприятностей или пустые суеверия? Разбирается Teleprogramma.org.

Что за день пятница, 13-е

Астрологи и нумерологи однозначны во мнении, что слухи о неблагоприятной дате возникли не на ровном месте. Они считают ее опасным днем, когда запрещено желать кому-либо зла и вообще лучше сторониться негатива. Они уверяют, что неприятности могут появляться буквально из ниоткуда. Нужно стараться все держать под контролем.

В этом году пятница, 13-е встретится дважды: в сентябре и в декабре.

Существует много легенд, почему все так боятся эту дату. Считается, что в этот день на шабаш собираются ведьмы и прочая нечисть. В христианстве уверены, что именно 13-го числа Адам и Ева вкусили запретный плод, а Каин убил своего брата Авеля. Кроме того, Христа распяли именно в пятницу. А апостолом под номером 13 был предатель Иуда.