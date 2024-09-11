Не берите это в руки в День Иоанна Предтечи, 11 сентября, иначе останетесь без счастья и денег

11 сентября отмечается большой религиозный праздник — Усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. В народном календаре этот день носит название Иван Постный. О традициях, запретах и приметах этого дня — в материале Teleprogramma.org.
Традиции дня
На Руси считалось, что именно 11 сентября начинается «бабье лето», которое длится 11 дней.
До этой старались закончить сбор конопли, убрать всю репу, а в поле больше не выходили без кафтана.
Кроме того, было принято собирать коренья полезных растений, которые потом использовали в лечебных целях.
Хлеб 11 сентября лучше ломать руками. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 11 сентября
Поскольку Иоанн Креститель очень почитался на Руси, то 11 сентября старались не брать в руки круглые предметы, которые могли ассоциироваться с головой. Например, не ели из тарелок и не употребляли в пищу яблоки.
Также грехом считается пользоваться острыми предметами, хлеб предполагалось ломать руками.
Нельзя шить и
Носить красную одежду запрещено — иначе настигнет беда.
День считается постным. В связи с этим верующим нельзя устраивать шумные застолья, петь и танцевать. Считалось, что если съесть скоромную пищу, то в рай попасть шансов нет.
Нельзя венчаться, крестить детей — так можно навести беду на весь свой род.
Маленьким детям не рекомендуется мыть голову — не скоро еще заговорят.
Девушкам, собирающимся замуж, не нужно заканчивать материнскую работу — целый год еще просидят под маминым крылом.
Уезжать далеко от дома нежелательно — ждут беды и лишения.
Нельзя трудиться на земле. Иначе целый год придется работать почти бесплатно. Это относится также к пересадке растений и работе в саду.
Брать в руки веник или швабру и подметать пол и мыть его тоже запрещено — это унесет все деньги из дома вместе с пылью и грязью.
Нельзя начинать новые дела. Кроме того, лучше не поднимать тему о повышении в должности — все окажется бесполезным.
Важные документы подписывать не рекомендуется — можно стать жертвой обмана.
Запрещено
Нельзя мыть голову и делать прически. На Руси в этот день женщины не мыли и не расчесывали волосы — боялись облысеть. А чтобы не укоротить жизнь, не стоит стричь ногти.
Лучше не одалживать деньги 11 сентября. Фото: freepik.com
Народные приметы
Дождливый и теплый день обещает хороший урожай грибов.
Утром стелется туман — меда будет мало.
Много ягод и орехов — ждите суровую зиму.
Пошел сильный дождь — урожай уродится на славу.
Слышен гром — впереди теплые дни.
Вечером увидеть летящую стаю грачей — погода будет хорошей.
Деревья остались почти без листвы — скоро наступят холода и зима будет холодной.
Именинники
11 сентября нужно поздравлять Иванов.
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