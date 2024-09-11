Не берите это в руки в День Иоанна Предтечи, 11 сентября, иначе останетесь без счастья и денег

Что нельзя делать 11 сентября

Поскольку Иоанн Креститель очень почитался на Руси, то 11 сентября старались не брать в руки круглые предметы, которые могли ассоциироваться с головой. Например, не ели из тарелок и не употребляли в пищу яблоки.

Также грехом считается пользоваться острыми предметами, хлеб предполагалось ломать руками.

Нельзя шить и вязать , потому что если пораниться, то рана будет заживать очень долго.

Носить красную одежду запрещено — иначе настигнет беда.

День считается постным. В связи с этим верующим нельзя устраивать шумные застолья, петь и танцевать. Считалось, что если съесть скоромную пищу, то в рай попасть шансов нет.

Нельзя венчаться, крестить детей — так можно навести беду на весь свой род.

Маленьким детям не рекомендуется мыть голову — не скоро еще заговорят.

Девушкам, собирающимся замуж, не нужно заканчивать материнскую работу — целый год еще просидят под маминым крылом.

Уезжать далеко от дома нежелательно — ждут беды и лишения.

Нельзя трудиться на земле. Иначе целый год придется работать почти бесплатно. Это относится также к пересадке растений и работе в саду.

Брать в руки веник или швабру и подметать пол и мыть его тоже запрещено — это унесет все деньги из дома вместе с пылью и грязью.

Не стоит давать в долг , даже незначительную сумму. Лучше выждать и одолжить деньги на следующий день. Иначе финансы покинут ваш дом.

Нельзя начинать новые дела. Кроме того, лучше не поднимать тему о повышении в должности — все окажется бесполезным.

Важные документы подписывать не рекомендуется — можно стать жертвой обмана.

Запрещено переезжать 11 сентября — ничего не сложится на новом месте.

Нельзя мыть голову и делать прически. На Руси в этот день женщины не мыли и не расчесывали волосы — боялись облысеть. А чтобы не укоротить жизнь, не стоит стричь ногти.