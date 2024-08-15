Запрещено не только делать это, но даже думать об этом 15 августа, чтобы не привлечь беду в День Степана Сеновала

В народном календаре 15 августа отмечают праздник Степана Сеновала. На Руси существовало немало примет, связанных с этим днем, о которых рассказывает Teleprogramma.org.
Что нужно делать 15 августа
Этот день на Руси считался традиционным для плетения венков. В него обычно вплетали 12 видов растений, в том числе мяту и ромашку. После того, как изделие было готово, его вешали в Красном углу дома.
Хорошо в этот день жениться или делать предложение – молодых ждет семейное счастье.
Удачу принесут водные процедуры: в бассейне или бане.
Наши прапрабабушки проводили специальный обряд в Степанов день, чтобы узнать свою судьбу и скорее встретить суженного. Утром они шли в лес и собирали с деревьев листья, затем варили из них отвар, умывались им. Считалось, что такой ритуал добавит привлекательности и выделит их среди других представительниц прекрасного пола.
Из листьев варили «омолаживающий» отвар. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 15 августа
Ни в коем случае не обижайте животных 15 августа – иначе удача отвернется от вас. Также строго запрещена охота. Убив животное, не стоит удивляться, что в жизни началась черная полоса.
Нельзя ругаться, если вас провоцируют на конфликт – лучше просто игнорируйте обидчика.
Запрещено даже думать о плохом – все материально, особенно 15 августа.
Нельзя давать в долг и брать взаймы – могут начаться жизненные трудности, которые продлятся несколько месяцев.
Животных обижать нельзя, особенно 15 августа. Фото: freepik.com
Приметы о погоде на 15 августа
Обычно погоду на ближайшее время предсказывали по поведению животных. Считалось, что если домашние животные спят днем – это к дождю.
Паук плетет паутину – будет сильный ветер.
Лягушки не издают ни звука – утром будут заморозки.
Погода 15 августа показывала, какая погода будет в сентябре.
Кошка скребется – ждите ненастье.
Овцы повернулись головами друг к другу – ожидается гроза.
Лошадь головой трясет, закидывает голову — к дождливой погоде.
Пошел дождь — будет хороший урожай картофеля.
Утро без осадков — следующие шесть недель простоят засушливые.
Если питомец весь день спит, пойдет дождь. Фото: freepik.com
Именинники 15 августа
Иван, Василий, Кирилл, Роман, Степан и Федор.
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