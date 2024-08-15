Запрещено не только делать это, но даже думать об этом 15 августа, чтобы не привлечь беду в День Степана Сеновала

В народном календаре 15 августа отмечают праздник Степана Сеновала. На Руси существовало немало примет, связанных с этим днем, о которых рассказывает Teleprogramma.org.

Что нужно делать 15 августа

Этот день на Руси считался традиционным для плетения венков. В него обычно вплетали 12 видов растений, в том числе мяту и ромашку. После того, как изделие было готово, его вешали в Красном углу дома.

Убирать 15 августа не возбранялось, но работа должна быть легкой.

Хорошо в этот день жениться или делать предложение – молодых ждет семейное счастье.

Удачу принесут водные процедуры: в бассейне или бане.

Наши прапрабабушки проводили специальный обряд в Степанов день, чтобы узнать свою судьбу и скорее встретить суженного. Утром они шли в лес и собирали с деревьев листья, затем варили из них отвар, умывались им. Считалось, что такой ритуал добавит привлекательности и выделит их среди других представительниц прекрасного пола.