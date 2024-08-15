Запрещено не только делать это, но даже думать об этом 15 августа, чтобы не привлечь беду в День Степана Сеновала

Фото: freepik.com

Православные христиане чтят память блаженного Василия.

В народном календаре 15 августа отмечают праздник Степана Сеновала. На Руси существовало немало примет, связанных с этим днем, о которых рассказывает Teleprogramma.org.

Что нужно делать 15 августа

Этот день на Руси считался традиционным для плетения венков. В него обычно вплетали 12 видов растений, в том числе мяту и ромашку. После того, как изделие было готово, его вешали в Красном углу дома.

Убирать 15 августа не возбранялось, но работа должна быть легкой.

Хорошо в этот день жениться или делать предложение – молодых ждет семейное счастье.

Удачу принесут водные процедуры: в бассейне или бане.

Наши прапрабабушки проводили специальный обряд в Степанов день, чтобы узнать свою судьбу и скорее встретить суженного. Утром они шли в лес и собирали с деревьев листья, затем варили из них отвар, умывались им. Считалось, что такой ритуал добавит привлекательности и выделит их среди других представительниц прекрасного пола.

Из листьев варили «омолаживающий» отвар. Фото: freepik.com

Что нельзя делать 15 августа

Ни в коем случае не обижайте животных 15 августа – иначе удача отвернется от вас. Также строго запрещена охота. Убив животное, не стоит удивляться, что в жизни началась черная полоса.

Нельзя ругаться, если вас провоцируют на конфликт – лучше просто игнорируйте обидчика.

Запрещено даже думать о плохом – все материально, особенно 15 августа.

Нельзя давать в долг и брать взаймы – могут начаться жизненные трудности, которые продлятся несколько месяцев.

Животных обижать нельзя, особенно 15 августа. Фото: freepik.com

Приметы о погоде на 15 августа

Обычно погоду на ближайшее время предсказывали по поведению животных. Считалось, что если домашние животные спят днем – это к дождю.

Паук плетет паутину – будет сильный ветер.

Лягушки не издают ни звука – утром будут заморозки.

Погода 15 августа показывала, какая погода будет в сентябре.

Кошка скребется – ждите ненастье.

Овцы повернулись головами друг к другу – ожидается гроза.

Лошадь головой трясет, закидывает голову — к дождливой погоде.

Пошел дождь — будет хороший урожай картофеля.

Утро без осадков — следующие шесть недель простоят засушливые.

Если питомец весь день спит, пойдет дождь. Фото: freepik.com

Именинники 15 августа

Иван, Василий, Кирилл, Роман, Степан и Федор.

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