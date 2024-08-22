Что нельзя надевать и какой продукт лучше не использовать в День Матвея Змеесоса, 22 августа, чтобы не притянуть беду и не лишиться денег

По традиционному народному календарю 22 августа получило название Матвея Змеесоса. Название произошло от того, что среди крестьян бытовало поверье, что змеи могут высосать из коровы все молоко. О том, чего стоит избегать в День Матфея, в материале Teleprogramma.org.

Что можно делать 22 августа

Чтобы увеличить удой у коровы, хозяйки с утра выносили на улицу кувшин, наполненный молоком, и оставляли его там, пока не исчезнет утренняя роса. Чтобы сбылось наверняка, нельзя было сообщать, сколько на самом деле корова дала молока.

Считалось, что день идеально подходит для сделок. На Руси в этот день купцы и зажиточные крестьяне спешили на ярмарку.