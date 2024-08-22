Что нельзя надевать и какой продукт лучше не использовать в День Матвея Змеесоса, 22 августа, чтобы не притянуть беду и не лишиться денег

По традиционному народному календарю 22 августа получило название Матвея Змеесоса. Название произошло от того, что среди крестьян бытовало поверье, что змеи могут высосать из коровы все молоко. О том, чего стоит избегать в День Матфея, в материале Teleprogramma.org.
Что можно делать 22 августа
Чтобы увеличить удой у коровы, хозяйки с утра выносили на улицу кувшин, наполненный молоком, и оставляли его там, пока не исчезнет утренняя роса. Чтобы сбылось наверняка, нельзя было сообщать, сколько на самом деле корова дала молока.
Считалось, что день идеально подходит для сделок. На Руси в этот день купцы и зажиточные крестьяне спешили на ярмарку.
Кроме того,
Коров старались держать дома 22 августа. Фото: freepik.com
Что запрещено делать 22 августа
Нельзя спешить, суетиться и браться за несколько дел одновременно — ничего из задуманного не получится.
Не стоит хвастаться успехами — можно сглазить и удача отвернется.
Нежелательно надевать черное — можно притянуть беду. Женщинам лучше обойтись без украшений — иначе темные силы могут навредить.
Запрещено готовить на молоке и вообще как-то использовать его в приготовлении пищи.
Также нежелательно отпускать скот на пастбище, чтобы змеи не высосали молоко. Да и вообще лучше сегодня держать коров подальше от людей, чтобы не сглазили.
Спорить не стоит, даже если вы не сомневаетесь, что правы — в будущем придется доказывать правоту, но сделать это будет очень сложно.
Во время дойки коров нельзя ставить ведро на стул. Также нужно это делать в одиночестве.
Не надевайте металлические украшения — придется отвечать за чужие ошибки или невинно пострадать.
В этот день нежелательно пить настои из трав, они способны лишь навредить.
Тереть руку об руку не советуем, так можно остаться без денег.
Чтобы не страдать от головных болей, нельзя смотреть на луну.
Нельзя 22 августа использовать молоко и производить из него продукты. Фото: freepik.com
Народные приметы
Если ночь выдалась ясная, но росы не наблюдается, то на следующее утро пойдет дождь.
Рыба перестала клевать — ожидается ненастье.
Много росы предвещает сильную жару.
Лягушки громко и неприятно квакают — возможно скоро начнутся осадки.
На небе ярко сияет молодой месяц — до конца месяца будет жарко.
Сильный ветер дует с юга — зима будет снежной и теплой.
Пошел дождь — весь конец лета будет сыро.
Погода ненастная весь день — на следующий год урожая можно не ждать.
Именинники
Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей (Матфей), Петр, Самуил, Юлиан, Яков.
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