Воздержитесь в пятницу, 16 августа, от этого, чтобы Антон Вихровей не унес все ваши деньги

По народному календарю 16 августа отмечается День Антона Вихровея, который также называется Малинник. У наших предков существовало немало примет и поверий, которым он следовали в этот день. О запретах и традициях рассказывает Teleprogramma.org.

Что нужно делать 16 августа

На Руси верили, что черемуха помогает избавиться от проблем с кишечником, поэтому собирали ее именно в Антонов день. Кроме того, собирали орехи и поспевшую к этому времени малину .

День считается удачным для путешествий и командировок. Все должно сложиться благополучно.

Люди старались работать на огороде. Считалось, что так будущий урожай станет еще богаче.

Особой популярностью пользовался обряд на удачу. Для этого нужно было выйти на улицу, прихватив с собой любой домашний предмет, потом следует вытянуть его на руке так, чтобы обдувал ветер. А затем следует попросить благополучия. Ветер также мог унести все проблемы и недуги человека.