Воздержитесь в пятницу, 16 августа, от этого, чтобы Антон Вихровей не унес все ваши деньги

По народному календарю 16 августа отмечается День Антона Вихровея, который также называется Малинник. У наших предков существовало немало примет и поверий, которым он следовали в этот день. О запретах и традициях рассказывает Teleprogramma.org.
Что нужно делать 16 августа
На Руси верили, что черемуха помогает избавиться от проблем с кишечником, поэтому собирали ее именно в Антонов день. Кроме того, собирали орехи и поспевшую к этому времени
День считается удачным для путешествий и командировок. Все должно сложиться благополучно.
Люди старались работать на огороде. Считалось, что так будущий урожай станет еще богаче.
Особой популярностью пользовался обряд на удачу. Для этого нужно было выйти на улицу, прихватив с собой любой домашний предмет, потом следует вытянуть его на руке так, чтобы обдувал ветер. А затем следует попросить благополучия. Ветер также мог унести все проблемы и недуги человека.
Символом дня считалась малина. Фото: freepik.com
Что нельзя делать
В день Антона Вихровея нельзя убирать в доме, так можно остаться без материального благополучия. Говорили, что в кошельке будет так же чисто, как в доме.
Но и лениться запрещено — неудачи придут в жизнь. Нужно найти себе другое занятие или поработать в огороде.
Запрещено ссориться с родственниками — это грозит крупными проблемами в будущем.
Нельзя рассказывать, если приснился хороший сон — так можно спугнуть счастье.
Православным
Запрещено веселиться и посещать шумные праздники, также под запретом венчания.
В пищу можно употреблять только растительную пищу. Фото: freepik.com
Приметы погоды
Дует сильный ветер — зима будет морозной.
Ветер слабый и южный — грядущая зима ожидается мягкой.
Погода этого дня предсказывала погоду на октябрь.
Если пошел дождь — непогода еще долго будет.
Облака вытянулись в одну линию — будет ветер.
Туман стелется — к теплу.
Если лошадь вытягивает шею — в ближайшее время ожидаются осадки.
Громко блеют овцы — погода испортится.
Утки или куры начали линять — ожидаются холода.
Лягушки прыгают по берегу — будет дождь.
Именинники
Антоний (Антон), Вячеслав, Далмат (Далматий), Иоанн (Иван), Исаакий (Исаак, Исак, Исакий), Косма (Коэма, Козьма, Кузьма), Николай, Ражден, Фавст (Фауст), Саломия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: